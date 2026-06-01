Trần cứng 5 phiên liên tiếp, doanh nghiệp tuyên bố cổ phiếu đang được "tái định vị giá trị thực"

Sau chuỗi ba phiên giảm sàn liên tiếp, cổ phiếu VNE của Tổng CTCP Xây dựng điện Việt Nam (VNECO) bất ngờ đảo chiều với 5 phiên tăng trần liên tiếp từ ngày 25-29/5, qua đó nhận được yêu cầu giải trình từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE).

Tuy nhiên, đà hưng phấn không kéo dài khi thị giá sau đó quay đầu điều chỉnh, hiện giao dịch quanh mức 3.100 đồng/cổ phiếu, thấp hơn rất nhiều so với vùng đỉnh trên 8.000 đồng/cổ phiếu thiết lập vào tháng 9 năm ngoái.

Trong văn bản gửi cơ quan quản lý, VNECO khẳng định đà tăng mạnh của cổ phiếu không xuất phát từ những biến động nội tại của doanh nghiệp. Công ty cho biết hoạt động sản xuất kinh doanh, thi công xây lắp các công trình trạm biến áp và đường dây truyền tải điện vẫn diễn ra bình thường, ổn định và không có yếu tố đột biến nào từ hoạt động cốt lõi.

Theo VNECO, diễn biến tăng giá của cổ phiếu chủ yếu đến từ quy luật cung – cầu trên thị trường, gắn với chuỗi thông tin được công bố trong thời gian gần đây.

Doanh nghiệp cho biết sau thông tin về việc hủy niêm yết bắt buộc trên HOSE để chuyển sang giao dịch trên UPCoM, thị trường xuất hiện nhiều tin đồn sai lệch cho rằng VNE bị đình chỉ hoạt động, cổ phiếu mất hoàn toàn giá trị và không thể giao dịch. Bên cạnh đó, một số thông tin thông tin chưa chính xác liên quan đến việc VNECO tham gia các gói thầu thuộc dự án đường dây 500kV mạch 3 cũng gây nhiễu loạn thông tin.

" Những yếu tố này khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên hoang mang, đẩy cổ phiếu VNE giảm sâu liên tiếp, xuống dưới giá trị nội tại và rơi vào trạng thái quá bán" , đại diện VNECO cho biết.

Tuy nhiên, sau khi doanh nghiệp chủ động công bố thông tin làm rõ bản chất pháp lý của việc chuyển sàn, đồng thời đính chính các thông tin sai lệch liên quan đến dự án 500kV mạch 3, tâm lý thị trường đã có sự thay đổi đáng kể.

Thông tin chính thống được minh bạch hóa đã góp phần xóa bỏ các tin đồn thất thiệt, giải tỏa tâm lý lo ngại của cổ đông. Nhà đầu tư nhận diện rõ hơn về sức khỏe tài chính thực tế của doanh nghiệp, qua đó lực cầu bắt đáy gia tăng mạnh, áp đảo nguồn cung trên thị trường, giúp cổ phiếu VNE phục hồi và tăng trần liên tiếp 5 phiên nhằm tái định vị lại giá trị cổ phiếu ”, VNECO nêu trong văn bản giải trình.

Liên quan đến việc hủy niêm yết, HOSE cho biết sẽ hủy niêm yết bắt buộc hơn 90,4 triệu cổ phiếu VNE. Ngày hủy niêm yết có hiệu lực là 29/6/2026, trong khi ngày giao dịch cuối cùng trên HOSE là 26/6/2026.

Nguyên nhân là do báo cáo tài chính kiểm toán các năm 2023, 2024 và 2025 của VNECO đều nhận ý kiến kiểm toán ngoại trừ. Trường hợp này thuộc diện bị hủy niêm yết bắt buộc theo quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

Mai Chi

Giải mã thế lực đứng sau hàng chục nghìn tấn bạc, đủ sức làm rung chuyển thị trường hơn 4 nghìn tỷ USD

Một doanh nghiệp trên HOSE trả ngay 50% cổ tức tiền mặt trong tháng 6, vẫn còn một đợt chia tiền 30%

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng "đánh lớn" tại Philippines, Green GSM được cấp hạn mức gần 900 tỷ đồng

23:13 , 01/06/2026
