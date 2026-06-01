Bổ nhiệm bà Nguyễn Minh Hương làm Tổng Giám đốc SCEX

Đây là bước kiện toàn quan trọng trong bộ máy điều hành của SCEX nhằm chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới, đồng thời thể hiện định hướng xây dựng đội ngũ lãnh đạo có chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm và am hiểu sâu sắc về thị trường tài chính số.

Việc bổ nhiệm bà Nguyễn Minh Hương thể hiện định hướng xây dựng đội ngũ lãnh đạo có chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, công nghệ và phát triển sản phẩm số, trong bối cảnh thị trường tài sản số tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn hoàn thiện khung pháp lý và chuẩn bị triển khai thí điểm.

Trước khi gia nhập SCEX, bà Nguyễn Minh Hương từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý tại các doanh nghiệp tài chính – công nghệ như Giám đốc Sản phẩm tại Công ty Chứng khoán Vina (VNSC by Finhay), CTO kiêm Giám đốc Giải pháp Kinh doanh và Quản lý sản phẩm số tại VNDIRECT, cũng như Quản lý dự án tại Tập đoàn IPA.

Với nền tảng học vấn quốc tế cùng hơn 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán và đầu tư, bà Hương được đánh giá là chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong phát triển sản phẩm, xây dựng chiến lược kinh doanh và thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực dịch vụ tài chính.

Từ tháng 6/2025, bà Nguyễn Minh Hương tham gia LPBS và đóng vai trò trong việc phát triển các sản phẩm đầu tư, giải pháp tài chính số cũng như các sáng kiến đổi mới nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng. Kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực tài chính truyền thống kết hợp với sự am hiểu công nghệ được kỳ vọng sẽ giúp bà dẫn dắt SCEX trong giai đoạn tăng tốc sắp tới.

Phát biểu tại lễ bổ nhiệm, bà Nguyễn Minh Hương cho biết: "Tôi vinh dự khi được Hội đồng Quản trị tin tưởng giao trọng trách Tổng Giám đốc SCEX trong giai đoạn có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của Công ty. Với sự đồng hành của đội ngũ nhân sự giàu năng lực và tinh thần đổi mới, chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung xây dựng nền tảng giao dịch an toàn, minh bạch, tuân thủ các quy định pháp luật, đồng thời phát triển các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng trong kỷ nguyên tài chính số".

Việc bổ nhiệm bà Nguyễn Minh Hương thể hiện quyết tâm của SCEX trong việc nâng cao năng lực quản trị, hoàn thiện đội ngũ điều hành và chuẩn bị nguồn lực cho giai đoạn phát triển dài hạn. Đây đồng thời là bước đi quan trọng nhằm hiện thực hóa chiến lược xây dựng một nền tảng giao dịch tài sản số hiện đại, an toàn và minh bạch tại Việt Nam.

SCEX là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài sản số và công nghệ blockchain, định hướng xây dựng nền tảng giao dịch tài sản mã hóa an toàn, minh bạch và tuân thủ pháp luật tại Việt Nam. Tháng 3/2026 vừa qua, SCEX là một trong 5 doanh nghiệp được Bộ Tài chính đánh giá là có hồ sơ được đánh giá đầy đủ, hợp lệ theo Nghị quyết 05/2025/NQ-CP để xem xét cấp phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa. Công ty đang tiếp tục đầu tư mạnh vào hạ tầng công nghệ, bảo mật, quản trị rủi ro và phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn vận hành quốc tế, góp phần thúc đẩy sự hình thành của thị trường tài sản số hiện đại và bền vững tại Việt Nam.