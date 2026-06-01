Sau Thế Giới Di Động, “gà đẻ trứng vàng” Điện Máy Xanh chuẩn trở thành doanh nghiệp tỷ USD trên sàn chứng khoán

Dữ liệu từ SSI Research vừa công bố, tính đến quý I/2026, Điện Máy Xanh sở hữu hơn 3.000 cửa hàng trên toàn quốc, bao gồm các chuỗi Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh, TopZone và Erablue tại Indonesia. Doanh nghiệp hiện chiếm khoảng 50-55% thị phần điện thoại di động và 35-40% thị phần điện máy tại Việt Nam, bỏ xa phần còn lại của thị trường vốn đang phân mảnh giữa nhiều nhà bán lẻ quy mô nhỏ.

Theo SSI Research, lợi thế lớn nhất của Điện Máy Xanh nằm ở quy mô mạng lưới phủ rộng, thương hiệu mạnh cùng khả năng tối ưu vận hành đã được kiểm chứng trong nhiều chu kỳ kinh tế khác nhau.

Sau giai đoạn tăng trưởng bùng nổ nhờ nhu cầu tiêu dùng trong đại dịch COVID-19, doanh nghiệp từng trải qua năm 2023 đầy khó khăn khi sức mua suy giảm, tín dụng tiêu dùng bị siết chặt và xu hướng mua sắm trực tuyến gia tăng mạnh. Tuy nhiên, chỉ sau hai năm tái cấu trúc, Điện Máy Xanh đã ghi nhận sự phục hồi ấn tượng cả về doanh thu lẫn lợi nhuận.

Kết quả cho thấy doanh thu trên mỗi cửa hàng đã cải thiện đáng kể trong giai đoạn 2024-2025, trong khi lợi nhuận ròng phục hồi với tốc độ tăng trưởng kép lên tới hơn 100% so với mức đáy năm 2023. Riêng quý I/2026, doanh thu đạt 32.500 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ, còn lợi nhuận ròng tăng tới 50%, lên khoảng 2.200 tỷ đồng.

SSI Research cho rằng đà tăng trưởng này được hỗ trợ bởi chu kỳ nâng cấp thiết bị công nghệ mới, nhu cầu điều hòa tăng mạnh do thời tiết nắng nóng cùng xu hướng tăng giá của nhiều sản phẩm điện tử trong bối cảnh nguồn cung linh kiện vẫn còn hạn chế.

Nếu thị trường Việt Nam đang bước vào giai đoạn trưởng thành thì Indonesia được xem là động lực tăng trưởng dài hạn của Điện Máy Xanh.

Thông qua chuỗi Erablue, doanh nghiệp hiện có 181 cửa hàng tại quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á. Mục tiêu đến năm 2030 là mở rộng lên 1.000 cửa hàng, gấp hơn 5 lần hiện nay.

SSI Research đánh giá Indonesia sở hữu nhiều điều kiện tương đồng với Việt Nam giai đoạn đầu phát triển ngành bán lẻ hiện đại. Thị trường điện máy vẫn bị chi phối bởi các cửa hàng nhỏ lẻ, tỷ lệ thâm nhập sản phẩm điện tử còn thấp trong khi quy mô dân số riêng đảo Java đã lên tới khoảng 156 triệu người.

Đáng chú ý, Erablue chỉ mất khoảng 2 năm để đạt điểm hòa vốn, nhanh hơn đáng kể so với hành trình 5 năm mà Điện Máy Xanh từng trải qua tại Việt Nam.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý trong chiến lược phát triển của Điện Máy Xanh là giảm dần sự phụ thuộc vào hoạt động bán lẻ truyền thống.

Doanh nghiệp đang đẩy mạnh các mảng dịch vụ có biên lợi nhuận cao như thanh toán hóa đơn, ngân hàng đại lý, tài chính tiêu dùng, dịch vụ Thợ Điện Máy Xanh và nền tảng thương mại điện tử tích hợp SuperApp.

Theo kế hoạch, riêng mảng dịch vụ tài chính đến năm 2030 chỉ đóng góp khoảng 3% doanh thu nhưng có thể tạo ra tới 15% lợi nhuận gộp của doanh nghiệp. Trong khi đó, SuperApp được định hướng phát triển thành nền tảng thương mại điện tử tích hợp nhiều thương hiệu trong hệ sinh thái Thế Giới Di Động, đồng thời mở rộng sang các ngành hàng ngoài hệ sinh thái hiện hữu như thời trang, mỹ phẩm hay nội thất.

Đáng chú ý, Ban lãnh đạo Điện Máy Xanh đặt mục tiêu doanh thu đạt 182.000 tỷ đồng và lợi nhuận ròng đạt 13.000 tỷ đồng vào năm 2030. So với năm 2025, tốc độ tăng trưởng kép dự kiến đạt 11% mỗi năm đối với doanh thu và 16% đối với lợi nhuận.

Với mức định giá IPO tương ứng P/E khoảng 12 lần, SSI Research nhận định đây là mức tương đối hấp dẫn nếu xét trên vị thế dẫn đầu thị trường, tiềm năng mở rộng quốc tế và khả năng duy trì chính sách cổ tức tiền mặt.

Sau IPO, Điện Máy Xanh dự kiến chi trả cổ tức tiền mặt tương đương 40% mệnh giá, mang lại suất sinh lời khoảng 5% mỗi năm. Cùng với đó, quy mô vốn hóa lớn cũng mở ra khả năng được đưa vào các bộ chỉ số và quỹ ETF trong tương lai, qua đó thu hút thêm dòng vốn đầu tư tổ chức.

Theo lộ trình công bố, Điện Máy Xanh đã chính thức mở sổ nhận đăng ký mua cổ phiếu từ ngày 27/5/2026. Nhà đầu tư có thể đăng ký mua 179,5 triệu cổ phiếu DMX chào bán và đặt cọc 10% giá trị đăng ký trong thời gian từ ngày 27/5 đến 17/6.

Kết quả phân bổ cổ phiếu dự kiến được công bố trong hai ngày 18-19/6, trước khi nhà đầu tư hoàn tất thanh toán từ ngày 22-29/6.

Nếu mọi việc diễn ra đúng kế hoạch, cổ phiếu DMX sẽ chính thức niêm yết trên HoSE vào đầu tháng 8/2026, đánh dấu sự xuất hiện của một doanh nghiệp bán lẻ tỷ USD mới trên thị trường chứng khoán Việt Nam.