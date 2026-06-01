Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 600 tỷ phiên đầu tuần, cổ phiếu nào là tâm điểm?

Tâm lý thận trọng bao trùm thị trường khiến VN-Index tiếp rung lắc trong phiên đầu tuần. VN-Index chốt phiên giảm 19 điểm, tại 1.844 điểm. Thanh khoản neo ở mức thấp với giá trị khớp lệnh trên HoSE chỉ đạt 12.400 tỷ đồng. Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 634 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 646 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu MWG được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 89 tỷ đồng. Theo sau, FPT và VCB là mã tiếp theo được gom mạnh 69 và 46 tỷ đồng.

(Nguồn Vietcap)

Ở chiều ngược lại, ACB dẫn đầu danh sách bị bán ròng với 109 tỷ đồng. Theo sau là BSR và MSB, lần lượt bị bán ròng 88 tỷ đồng và 87 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 22 tỷ đồng

Tại chiều mua, CEO được mua ròng mạnh nhất với giá trị 29 tỷ đồng. Bên cạnh đó, VFS xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 5 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng MBS, KSF, MST.

Chiều ngược lại, SHS là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị 6,6 tỷ đồng; theo sau IDC bị bán 6,5 tỷ, PVS, TNG, NRC bị bán từ vài tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng 8 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu TVN được khối ngoại mua 3,6 tỷ đồng. Theo sau, HNG và MML cũng được mua ròng mỗi mã vài trăm triệu đồng.

Ngược chiều, ACV bị khối ngoại bán ròng 11 tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại , VEF, VEA, , ,...