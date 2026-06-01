Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 600 tỷ phiên đầu tuần, cổ phiếu nào là tâm điểm?

| | Thị trường chứng khoán

Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 600 tỷ phiên đầu tuần, cổ phiếu nào là tâm điểm?

Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 634 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường.

Tâm lý thận trọng bao trùm thị trường khiến VN-Index tiếp rung lắc trong phiên đầu tuần. VN-Index chốt phiên giảm 19 điểm, tại 1.844 điểm. Thanh khoản neo ở mức thấp với giá trị khớp lệnh trên HoSE chỉ đạt 12.400 tỷ đồng.

Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 634 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 646 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu MWG được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 89 tỷ đồng. Theo sau, FPT và VCB là mã tiếp theo được gom mạnh 69 và 46 tỷ đồng.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 600 tỷ phiên đầu tuần, cổ phiếu nào là tâm điểm?- Ảnh 1.

(Nguồn Vietcap)

Ở chiều ngược lại, ACB dẫn đầu danh sách bị bán ròng với 109 tỷ đồng. Theo sau là BSR và MSB, lần lượt bị bán ròng 88 tỷ đồng và 87 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 22 tỷ đồng

Tại chiều mua, CEO được mua ròng mạnh nhất với giá trị 29 tỷ đồng. Bên cạnh đó, VFS xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 5 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng MBS, KSF, MST.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 600 tỷ phiên đầu tuần, cổ phiếu nào là tâm điểm?- Ảnh 2.

(Nguồn Vietcap)

Chiều ngược lại, SHS là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị 6,6 tỷ đồng; theo sau IDC bị bán 6,5 tỷ, PVS, TNG, NRC bị bán từ vài tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng 8 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu TVN được khối ngoại mua 3,6 tỷ đồng. Theo sau, HNG và MML cũng được mua ròng mỗi mã vài trăm triệu đồng.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 600 tỷ phiên đầu tuần, cổ phiếu nào là tâm điểm?- Ảnh 3.

(Nguồn Vietcap)

Ngược chiều, ACV bị khối ngoại bán ròng 11 tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại , VEF, VEA, , ,...

Mai Chi

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giải mã thế lực đứng sau hàng chục nghìn tấn bạc, đủ sức làm rung chuyển thị trường hơn 4 nghìn tỷ USD

Giải mã thế lực đứng sau hàng chục nghìn tấn bạc, đủ sức làm rung chuyển thị trường hơn 4 nghìn tỷ USD Nổi bật

Một doanh nghiệp trên HOSE trả ngay 50% cổ tức tiền mặt trong tháng 6, vẫn còn một đợt chia tiền 30%

Một doanh nghiệp trên HOSE trả ngay 50% cổ tức tiền mặt trong tháng 6, vẫn còn một đợt chia tiền 30% Nổi bật

SACOMBANK chính thức đổi tên thành Ngân hàng Sài Gòn Tài Lộc

SACOMBANK chính thức đổi tên thành Ngân hàng Sài Gòn Tài Lộc

15:12 , 01/06/2026
Cổ phiếu Địa ốc Hoàng Quân (HQC) có biến

Cổ phiếu Địa ốc Hoàng Quân (HQC) có biến

13:59 , 01/06/2026
EPS hơn 50.000 đồng/cp, doanh nghiệp này sắp trả cổ tức tiền mặt "khủng" 125%

EPS hơn 50.000 đồng/cp, doanh nghiệp này sắp trả cổ tức tiền mặt "khủng" 125%

12:52 , 01/06/2026
Vinhomes cơ cấu danh mục công ty con

Vinhomes cơ cấu danh mục công ty con

11:12 , 01/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên