Cổ phiếu Địa ốc Hoàng Quân (HQC) có biến

Chốt phiên sáng 1/6, cổ phiếu CTCP Tư vấn Thương mại dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (mã: HQC) bất ngờ tăng kịch trần lên mức 2.570 đồng/cp, với hơn 2,3 triệu đơn vị được khớp lệnh. Đáng chú ý, mã này rơi vào trạng thái “trắng bên bán”, trong khi lượng dư mua giá trần lên tới khoảng 9 triệu cổ phiếu. Nhịp bứt phá này đưa thị giá HQC lên vùng cao nhất trong vòng 1 tháng trở lại đây.

Diễn biến tăng trần của HQC gây chú ý trong bối cảnh cổ phiếu này trước đó vẫn đang trong xu hướng dò đáy sau chuỗi giảm kéo dài từ tháng 8 năm ngoái. Tính trong khoảng 9 tháng, thị giá HQC đã mất khoảng 40% giá trị. Lần gần nhất cổ phiếu này tăng trần là phiên 21/11/2025, tuy nhiên nhịp hồi khi đó không kéo dài và HQC sau đó nhanh chóng quay lại xu hướng giảm.

Đà tăng của HQC diễn ra ngay sau khi Địa ốc Hoàng Quân tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2026 vào sáng 30/5.

Tại đại hội, ban lãnh đạo công ty cho biết năm 2025, HQC ghi nhận doanh thu đạt 147,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 70,2 tỷ đồng và hoàn thành hơn 100% kế hoạch lợi nhuận năm. Doanh nghiệp cũng đã hoàn tất phát hành riêng lẻ 50 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ, nâng vốn điều lệ lên 6.266 tỷ đồng, qua đó cải thiện năng lực tài chính cho giai đoạn tiếp theo.

Đáng chú ý, tại đại hội, ban lãnh đạo Hoàng Quân cũng trực tiếp đề cập đến diễn biến cổ phiếu HQC. Trả lời cổ đông, ông Trương Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT HQC, thẳng thắn cho rằng giá cổ phiếu phản ánh sức khỏe doanh nghiệp cũng như kỳ vọng của thị trường.

“ Giá cổ phiếu HQC hiện chỉ quanh hơn 2.400 đồng/cp phản ánh thực trạng hoạt động của doanh nghiệp. Chúng tôi thừa nhận đây là trách nhiệm của ban điều hành ”, ông Tuấn chia sẻ.

Theo lãnh đạo Hoàng Quân, việc cải thiện thị giá không phải là vấn đề có thể giải quyết trong ngắn hạn, bởi đây là hệ quả tích tụ trong nhiều năm. Để lấy lại niềm tin của nhà đầu tư, doanh nghiệp cho biết sẽ tập trung nâng cao hiệu quả kinh doanh, bảo đảm lợi nhuận, quản trị dòng tiền và tạo dòng tiền bền vững từ hoạt động cốt lõi.

Bước sang năm 2026, HQC đặt mục tiêu doanh thu 1.200 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 120 tỷ đồng. Công ty cho biết sẽ tập trung vào 3 mũi nhọn gồm nhà ở xã hội, nhà ở thương mại và bất động sản khu công nghiệp. Trong đó, nhà ở xã hội tiếp tục là trọng tâm khi Hoàng Quân đã và đang hợp tác triển khai 24 dự án trên cả nước, hoàn thành hơn 12.000 căn hộ cho người thu nhập trung bình và thấp.

Một trong những dự án đáng chú ý là NOXH Golden City tại Tây Ninh, dự án được kỳ vọng đóng góp doanh thu chủ lực sau khi đã hoàn thành và bàn giao giai đoạn 1 vào ngày 16/5 với hơn 900 căn hộ ra thị trường. Về dài hạn, HQC đặt mục tiêu hợp tác phát triển, hoàn thành 50.000 sản phẩm nhà ở xã hội và 5 khu công nghiệp trên cả nước đến năm 2030.

