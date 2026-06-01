Truy tố Lê Minh Hiếu, sinh năm 2000

Theo thông tin từ An ninh thủ đô, Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố Lê Minh Hiếu (SN 2000, trú ở phường Định Công, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với số tiền lên tới gần 22 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định, từ năm 2020, Lê Minh Hiếu làm trung gian môi giới trong việc mua bán nhẫn vàng tròn trơn nhãn hiệu Vàng rồng Thăng Long của Công ty Bảo Tín Minh Châu để hưởng tiền chênh lệch nhưng không có cửa hàng.

Tháng 8-2024, bị can làm ăn thua lỗ nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của những người muốn mua vàng. Hiếu biết 4 người họ hàng của mình có nhu cầu mua vàng nên giới thiệu với những người này về nguồn hàng, đồng thời thỏa thuận giá bán, số lượng và phương thức giao vàng trong vòng từ 3 đến 5 ngày, tùy thời gian vận chuyển.

Dù thời điểm này, bị can không có vàng để giao dịch nhưng vẫn đưa thông tin gian dối, nói mình có nhiều mã vàng, mời chào những người bị hại mua với giá thấp hơn giá niêm yết bán ra của Công ty Bảo Tín Minh Châu để nhận tiền của họ.

Nhằm tạo lòng tin với các bị hại và tiếp tục chiếm đoạt tiền của họ, khi đến hạn giao vàng, Hiếu chỉ giao 3/4 số vàng mà bị can cam kết hoặc giao từ 5 - 10 chỉ/lần. Do vậy, các bị hại tin là thật, tiếp tục giao tiền cho Hiếu và bị chiếm đoạt.

Khi bị yêu cầu trả vàng, bị can ra nhiều lý do như vàng khan hiếm, người giao vàng bị tắc đường nên không giao được hoặc hứa hẹn nếu họ tiếp tục mua vàng, Hiếu sẽ giao ngay số vàng mà bị hại đã đặt mua trước đó.

Cơ quan tố tụng làm rõ, từ tháng 8 đến tháng 11-2024, bị can Hiếu dùng thủ đoạn trên để chiếm đoạt tổng số 21,8 tỷ đồng của 4 người họ hàng.

Đến nay, Hiếu mới trả lại 190 chỉ vàng cùng 2,6 tỷ đồng cho các bị hại được lấy từ chính số tiền của các bị hại đầu tư mua vàng nên còn chiếm đoạt hơn 17,6 tỷ đồng. Trong đó, người bị chiếm đoạt nhiều nhất là hơn 10,7 tỷ đồng và người bị chiếm đoạt ít nhất là gần 300 triệu.

Với người bị chiếm đoạt nhiều nhất, cáo trạng xác định, tháng 8-2024, Lê Minh Hiếu biết anh D có nhu cầu mua vàng nhưng không mua được nên đưa ra thông tin về việc có nguồn hàng là nhẫn vàng tròn trơn Thăng Long với giá thấp hơn cửa hàng chính hãng.

Tin tưởng Hiếu, anh D nhờ vợ cùng em họ gửi tổng số hơn 12,2 tỷ đồng cho bị can này để đặt mua 1.430 chỉ vàng. Các lần chuyển khoản, nội dung đều được ghi là “trả nợ” theo yêu cầu của Hiếu để tránh bị cơ quan thuế phát hiện.

Nhằm khiến anh D tiếp tục giao tiền, Hiếu đã hai lần giao cho anh tổng số là 110 chỉ vàng (tương đương 900 triệu đồng). Sau đó, bị can liên tục đưa ra các thông tin có nguồn hàng với giá bán thấp hơn giá niêm yết, phải đặt mua ngay... để hối thúc bị hại mua vàng.

Khi đến thời hạn giao vàng, Hiếu đưa ra nhiều lý do gian dối để không chuyển vàng. Sau nhiều lần yêu cầu Hiếu trả vàng nhưng không được, ngày 26-11-2024, anh D tố giác hành vi của Hiếu đến cơ quan công an.

Quá trình điều tra, bị can này khai dùng tiền chiếm đoạt được của các bị hại để trả nợ, chi tiêu cá nhân, rút tiền mặt đưa cho một người tên “Tùng” để nhờ mua vàng nhưng không có tài liệu chứng minh.