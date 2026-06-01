Nhóm ngành nào thường bội thu trong các mùa World Cup?

Chứng khoán toàn cầu tiếp tục lập kỷ lục mới, chỉ số chứng khoán MSCI ACWI đo lường hiệu suất của các thị trường phát triển và mới nổi tăng +1,6% trong tuần vừa qua, +11,5% kể từ đầu năm (YTD) và cao hơn thời điểm xung đột Trung Đông +7%.

Trái ngược với “bữa tiệc” toàn cầu, chỉ số VN-Index khép lại tháng 5 bằng tuần giảm thứ 2 liên tiếp. Chốt tháng 5, VN-Index dừng ở 1.863,49 điểm, giảm -13,64 điểm (-0,73%) dưới áp lực điều chỉnh từ các cổ phiếu trụ.

Sang tháng 6, Chứng khoán MB (MBS) nhận định rằng thị trường chứng khoán thế giới sẽ khá “bận rộn” khi hàng loạt NHTW họp chính sách tiền tệ. Thị trường sẽ phải đối mặt với một đợt "stress test" khi các Ngân hàng Trung ương (NHTW) lớn như BOJ và ECB rục rịch tăng lãi suất. Đáng chú ý, xu hướng thắt chặt đang lan rộng khắp Châu Á (Úc, Singapore, Philippines và Indonesia là quốc gia thứ 4 thắt chặt chính sách), tạo áp lực lớn lên chi phí vốn toàn khu vực.

Về TTCK Việt Nam, nhóm phân tích cho biết nhịp điều chỉnh 2 tuần vừa qua của chỉ số VN-Index diễn ra ở vùng trũng thông tin, tuy vậy bối cảnh trong nước có thể thay đổi vào cuối tuần tới khi loạt thông tin vĩ mô tháng 5 được công bố, bên cạnh tác động từ các sự kiên bên ngoài như cuộc họp của các NHTW hay mùa WorldCup chuẩn bị khởi tranh.

Nhóm cổ phiếu hưởng lợi nhờ các kỳ ﻿World Cup

Thống kê từ MBS tại các kỳ World Cup gần đây (2022, 2018) thường mang lại hai tác động trái chiều: làm suy giảm thanh khoản cục bộ do sự phân tán chú ý của nhà đầu tư cá nhân, nhưng đồng thời tạo ra cú hích doanh thu đột biến cho một số nhóm ngành bán lẻ và tiêu dùng thiết yếu .

Cụ thể, dữ liệu tổng hợp từ các chu kỳ 2014, 2018 và 2022 cho thấy một mẫu hình lặp lại: thanh khoản có xu hướng sụt giảm (-12% trong sự kiện). Trong khi thị trường chung có thể ảm đạm, dòng tiền thông minh thường tìm đến các nhóm ngành hưởng lợi trực tiếp từ hành vi tiêu dùng mùa bóng đá: doanh số TV& Điện máy tăng +18% (trước sự kiện), tăng trưởng ngành F&B (+8-10%, trong sự kiện).

Theo thống kê từ các mùa có sự kiện WorldCup gần đây, thanh khoản giảm dần và tạo đáy ở tuần thứ 2 sau khi khai mạc. Trong bối cảnh các tín hiêu kỹ thuật đang bất lợi cho VN-Index, thị trường cần thời gian để tạo vùng cân bằng mới, qua đó thu hút dòng tiền quay trở lại.

VN-Index có thể điều chỉnh xuống vùng 1.800 điểm, cần thận trọng và kiên nhẫn﻿

Tổng quan, MBS đánh giá thị trường vẫn gặp khó khăn ở tuần đầu tháng 6, các yếu tố đang chi phối nhịp điều chỉnh vẫn chưa thay đổi, bao gồm: 1) Sự suy yếu từ nhóm cổ phiếu trụ, 2) Áp lực bán ròng từ khối ngoại, 3) Xu hướng tăng lãi suất từ các NHTW Châu Á và 4) dòng tiền thận trọng ở vùng trũng thông tin hỗ trợ.

Về kỹ thuật, chỉ số VN-Index vẫn đang nằm trên các đường trung bình trung và dài hạn (MA50, MA100, MA200), tuy vậy xu hướng ngắn hạn đang gặp bất lợi từ các mẫu hình cũng như tín hiệu kỹ thuật sau 2 tuần điều chỉnh liên tiếp từ vùng đỉnh. Áp lực điều chỉnh cả về chỉ số và thanh khoản, trong đó đáng chú ý là mức sụt giảm thanh khoản đã về mức thấp nhất trong vòng 1 năm.

"Với việc VN-Index đang ở vùng đỉnh và việc thanh khoản sụt nhanh, kịch bản thị trường mở biên độ dao động xuống phía dưới để tìm kiếm lực cầu có khả năng xảy ra ở tuần tới. Vùng hỗ trợ cho VN-Index trong kịch bản thị trường điều chỉnh ở khu vực 1.800 điểm", báo cáo nêu rõ.

Liên quan tới chiến lược giao dịch trong bối cảnh nhiều yếu tố khó lường, bộ phận phân tích MBS nhấn mạnh "thận trọng và kiên nhẫn" là từ khóa chủ chốt cho tháng 6. Chủ động chốt lời từng phần (tài trợ rủi ro) để đưa danh mục về trạng thái an toàn. Duy trì tỷ trọng tiền mặt cao để sẵn sàng giải ngân khi thị trường chiết khấu về vùng giá hấp dẫn.