Thêm một Phó Tổng Giám đốc Eximbank xin từ nhiệm

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, MCK: EIB, sàn HoSE) vừa công bố thông tin liên quan đến vấn đề nhân sự.

Theo đó, ngày 29/5/2026, ngân hàng đã nhận được đơn đề nghị thôi đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của ông Phạm Quang Dũng.

Trong đơn từ nhiệm, ông Dũng cho biết, căn cứ định hướng chiến lược phát triển của ngân hàng trong giai đoạn mới, với việc kiện toàn mô hình tổ chức, tối ưu công tác điều hành và phát huy hiệu quả nguồn lực quản lý phù hợp với yêu cầu phát triển bền vững của Ngân hàng, ông Phạm Quang Dũng đề nghị thôi đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 1/6/2026 để đảm nhiệm vị trí, công việc khác phù hợp hơn với nhu cầu tổ chức và định hướng phát triển của ngân hàng.

Ảnh minh họa

Đáng chú ý, trước đó, HĐQT Eximbank đã có Nghị quyết thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính đối với ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ kể từ ngày 1/6/2026; miễn nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 15/7/2026 đối với ông Nguyễn Hướng Minh; miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 1/6/2026 đối với ông Đào Hồng Châu.

Trước đó, cả 3 vị này đều có đơn xin từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân.

Eximbank cho biết, việc tinh chỉnh cơ cấu tổ chức là bước đi quan trọng nhằm xây dựng mô hình vận hành tinh gọn hơn, linh hoạt hơn và đồng bộ hơn với định hướng lấy khách hàng làm trọng tâm.

Theo đó, cơ cấu tổ chức mới được thiết kế theo hướng tăng cường tính chủ động của các Khối kinh doanh và vận hành, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị và tăng tốc độ triển khai trên toàn hệ thống.

Bên cạnh đó, Eximbank cũng thực hiện rà soát và sắp xếp lại một số vị trí quản lý phù hợp với định hướng phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

Về tình hình kinh doanh, thu nhập lãi thuần hợp nhất của Eximbank trong quý I/2026 ở mức gần 1.380 tỷ đồng, tăng gần 2% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ giảm mạnh gần 76%, về gần 36 tỷ đồng; hoạt động kinh doanh ngoại hối lỗ hơn 10 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước có lãi gàn 202 tỷ đồng.

Trong kỳ, Chi phí hoạt động gần 871 tỷ đồng, tăng gần 3% so với quý I/2025; Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng gần 319 tỷ đồng, tăng hơn 151%.

Khấu trừ các khoản thuế, phí, Eximbank báo lãi ròng quý I/2026 hơn 269 tỷ đồng; giảm 59% so với cùng kỳ năm trước.