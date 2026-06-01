Trước thềm nâng hạng thị trường, thấy gì từ kế hoạch 10000 tỷ của VCBS

Kế hoạch 10000 tỷ đồng, và định hướng mô hình tài chính toàn diện

Ngày 21/5, VCBS thông báo chính thức nâng vốn điều lệ từ 2.500 tỷ đồng lên 8.500 tỷ đồng thông qua nguồn lợi nhuận chưa phân phối và vốn bổ sung từ Vietcombank (VCB). Cũng theo lộ trình đã được VCB phê duyệt, VCBS sẽ tiếp tục tăng vốn lên 12.500 tỷ đồng vào năm 2027. Như vậy, sau hoàn tất lộ trình tăng vốn 10.000 tỷ đồng, khoản bổ sung này tương ứng với mức tăng trưởng 400%.

Kế hoạch tăng vốn của VCBS, được nhận định đang đón bối cảnh "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" khi thị trường chứng khoán Việt Nam từ cuối 2025 đến đầu 2026 đã liên tục xác lập đỉnh mới lịch sử. Đồng thời, nhìn về dài hạn dòng vốn mới sẽ đón đầu cơ hội khi thị trường nâng hạng, đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn tài chính, mở rộng dư địa cho vay margin và nâng cấp hệ thống giao dịch.

Ngoài mục tiêu gia tăng năng lực tài chính, theo phương án sử dụng vốn từ VCBS, một trong những ưu tiên lớn nhất của Công ty chứng khoán là đẩy mạnh hoạt động ngân hàng đầu tư (Investment Banking - IB) và mảng khách hàng tổ chức. Công ty sẽ tập trung vào các lĩnh vực như tư vấn tài chính doanh nghiệp, phát hành và phân phối trái phiếu, cổ phiếu - những mảng kinh doanh được kỳ vọng hưởng lợi trực tiếp từ xu hướng nâng hạng thị trường.

Giới phân tích nhận định, sự chuẩn bị này của VCBS nhằm sẵn sàng đáp ứng mô hình tài chính toàn diện, nơi các khách hàng được cung cấp nhiều dịch vụ quản lý tài sản, từ quản lý danh mục đầu tư, tư vấn tài chính. Đây là xu hướng của nhóm các nhà đầu tư vốn ngoại, có nhu nhu cầu khắt khe trong phân bổ vốn và ưa chuộng đa dạng hóa danh mục sản phẩm tài chính.

Tận dụng và gia tăng sức mạnh hệ sinh thái Vietcombank

Theo đánh giá của các công ty chứng khoán, dòng vốn nước ngoài đổ vào Việt Nam có thể đạt quy mô lên tới 30 tỷ USD vào năm 2030 sau khi hoàn tất nâng hạng. Đây không chỉ là cơ hội "bùng nổ" của các công ty chứng khoán về thị phần mà còn là thời điểm sự phân hóa sẽ thách thức năng lực vốn, cũng như khả năng cung cấp sản phẩm tài chính chuyên sâu phù hợp nhu cầu tổ chức và nhà đầu tư ngoại.

VCBS được kế thừa kinh nghiệm sâu rộng từ ngân hàng mẹ, để phát triển mạnh các mũi nhọn như ngân hàng đầu tư (IB) và cho vay ký quỹ (margin). Sự hỗ trợ của hệ sinh thái VCBS - VCB còn thể hiện ở những yếu tố như công nghệ, quản trị, khả năng huy động vốn. Một trong những thương vụ nổi bật nhất của VCBS là vai trò tư vấn IPO cho ngân hàng mẹ VCB - thương vụ từng được xem là một trong những đợt chào bán cổ phần quy mô lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam. Những năm qua, VCBS cũng liên tục dẫn dắt thành công nhiều thương vụ sáp nhập, gọi vốn cho các doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam.

Tháng 10/2024, VCBS tư vấn hồ sơ chào bán thành công và làm đại lý phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu xanh cho Công ty IDI thuộc Tập đoàn Sao Mai.

Hiện nay hệ sinh thái tài chính của VCB có hơn hơn 22 triệu khách hàng cá nhân, bao gồm khoảng hơn 17 triệu người dùng VCB Digibank, và hàng trăm nghìn doanh nghiệp. Tệp khách hàng lớn này tạo lợi thế đáng kể để VCBS đẩy mạnh khả năng kết nối các dịch vụ phân tích - tư vấn - sản phẩm đầu tư - theo dõi tài sản trong một trải nghiệm liền mạch.

Việc VCBS thực hiện kế hoạch tăng vốn không chỉ tiếp tục củng cố năng lực tài chính và mở rộng quy mô hoạt động, mà quan trọng hơn là tạo nền tảng để VCBS đầu tư mạnh mẽ cho sản phẩm, công nghệ và chất lượng dịch vụ. Đây là nền tảng cho mô hình đầu tư tài chính toàn diện, qua đó mang đến cho khách hàng những trải nghiệm đầu tư an toàn, thuận tiện, hiệu quả.

Gia tăng trải nghiệm liền mạch bộ 3: ngân hàng – chứng khoán – đầu tư

Theo kế hoạch sau tăng vốn từ VCBS, song song việc thúc đẩy sản phẩm ngân hàng đầu tư Công ty chứng khoán sẽ tiếp tục phát triển các giải pháp công nghệ số hiện đại, đồng thời tăng cường liên kết với hệ sinh thái VCB để xây dựng hệ sinh thái tài chính đồng bộ cho khách hàng cá nhân và tổ chức.

Tại Việt Nam, dù các công ty chứng khoán đều sở hữu danh mục sản phẩm tài chính đa dạng, song, hầu hết các nền tảng hiện nay vẫn cung cấp dịch vụ mang tính rời rạc, chưa tối ưu hóa được hành trình trải nghiệm quản lý tài sản thống nhất cho khách hàng. Việc đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ được kỳ vọng không chỉ giúp VCBS cải thiện trải nghiệm người dùng, mà còn tận dụng tối đa hệ sinh thái tài chính sẵn có của Vietcombank. Mục tiêu của doanh nghiệp là hướng tới một nền tảng tài chính chuyên sâu và đồng bộ, nơi tích hợp liền mạch các tính năng từ theo dõi, vận hành quản lý tài sản, cung cấp công cụ phân tích doanh nghiệp, dự báo thị trường, cho đến dịch vụ tư vấn và ủy thác đầu tư.

Trước nhiều kỳ vọng của thị trường, VCBS đã có những bước chuẩn bị cho giai đoạn tới như tiếp tục tận dụng và phát huy những lợi thế sẵn có, phối hợp với ngân hàng mẹ phát triển nhiều sản phẩm, dịch vụ tích hợp cho khách hàng của Công ty cũng như toàn bộ hệ sinh thái Vietcombank, hướng tới phát triển nền tảng một cửa All-in-one, đem lại những lợi ích và trải nghiệm tối đa cho khách hàng.