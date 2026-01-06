Một doanh nghiệp trên HOSE trả ngay 50% cổ tức tiền mặt trong tháng 6, vẫn còn một đợt chia tiền 30%

Ngày 5/6 tới đây, CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (HoSE: DVP) sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông nhận cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 50%, tương ứng mỗi cổ phiếu được nhận 5.000 đồng.

Với 40 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền DVP dự kiến chi ra cho đợt thanh toán này vào khoảng 200 tỷ đồng. Thời gian chi trả dự kiến diễn ra ngày 29/6/2026.

Đây mới chỉ là một phần trong kế hoạch phân phối lợi nhuận kỷ lục mà doanh nghiệp đã thông qua trước đó. Cụ thể, DVP dự kiến trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tổng tỷ lệ lên tới 80%, tương đương 8.000 đồng/cổ phiếu.

Như vậy, sau đợt tạm ứng 50%, công ty còn một đợt chi trả tiếp theo với tỷ lệ 30%, tương ứng khoảng 120 tỷ đồng, dự kiến hoàn tất trước tháng 10 năm nay. Tổng quy mô cổ tức tiền mặt năm 2025 ước đạt khoảng 320 tỷ đồng.

Nhờ nắm giữ 51% vốn điều lệ, công ty mẹ là Cảng Hải Phòng dự kiến nhận về gần 102 tỷ đồng từ đợt chia cổ tức này. Trong khi đó, cổ đông lớn thứ hai là CTCP Vật tư Nông sản với tỷ lệ sở hữu 18,7% có thể thu về khoảng 37 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, DVP từ lâu được biết đến là doanh nghiệp có truyền thống chia cổ tức tiền mặt ở mức cao. Kể từ khi niêm yết năm 2009, tỷ lệ chi trả bình quân hàng năm thường dao động trong khoảng 30-40%. Đặc biệt, ba năm gần đây doanh nghiệp đều duy trì mức cổ tức lên tới 70%, thuộc nhóm cao nhất thị trường.

Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ được thành lập năm 2002 theo quyết định của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam. Khi đi vào hoạt động, doanh nghiệp có vốn điều lệ 100 tỷ đồng, trong đó Cảng Hải Phòng góp 51 tỷ đồng, tương ứng sở hữu 51% vốn và giữ vai trò cổ đông chi phối cho đến nay.

Về hoạt động kinh doanh, năm 2025 DVP ghi nhận doanh thu 719 tỷ đồng, hoàn thành khoảng 76% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 405 tỷ đồng, tương ứng 85% mục tiêu đề ra.

Năm 2026, DVP đặt mục tiêu tăng trưởng khá tham vọng với 820 tỷ đồng doanh thu và 460 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong năm 2026, tăng lần lượt 40% và 14% so với kết quả thực hiện năm trước. Nếu hoàn thành, đây sẽ là mức doanh thu và lợi nhuận cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Cảng Đình Vũ dự kiến sản lượng thông qua cảng năm 2026 đạt khoảng 650.000 TEU. Doanh nghiệp cũng trình cổ đông phương án duy trì chính sách cổ tức tiền mặt tối thiểu 70%, tương ứng 7.000 đồng/cổ phiếu cho năm 2026.