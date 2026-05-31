Góc nhìn chuyên gia: Xuất hiện dấu hiệu Index tạo đáy, tận dụng cơ hội "săn" nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng

Thị trường chứng khoán đóng cửa tuần cuối tháng 25-29/5 tại 1863,4 (-13,6 điểm; -0,73%) với thanh khoản sụt giảm. Độ biến động hẹp khi không có nhóm dẫn dắt, nhóm Vingroup có dấu hiệu tích lũy và giảm nhẹ nhưng dòng tiền vẫn chưa lan tỏa.

Khối ngoại tiếp tục là điểm trừ lớn khi áp lực bán chưa có dấu hiệu hạ nhiệt với nhiều phiên bán ròng giá trị hàng nghìn﻿ tỷ. Lũy kế sau 5 phiên, khối ngoại bán ròng 5.118 tỷ đồng trên toàn thị trường.﻿

Hầu hết các chuyên gia đều giữ quan điểm thận trọng về thị trường trong tuần tới. Nhà đầu tư có thẻ tiếp tục nắm giữ để chờ nhịp tạo đáy và hồi phục, nhưng cần kiểm soát chặt tỷ trọng vay ký quỹ.

Ông Nguyễn Tấn Phong - Chuyên gia Phân tích Chứng khoán Pinetree nhận định thị trường đã trải qua 4 phiên điều chỉnh liên tiếp trong trạng thái ảm đạm, nhưng điểm đáng chú ý nhất là sự phân hóa rõ rệt. Dòng tiền luân phiên trú ẩn vào nhóm ngân hàng và cổ phiếu họ Vingroup đã giữ cho chỉ số không lao dốc sâu, dù phần lớn cổ phiếu trên sàn đã lùi về đáy một đến hai tháng. Đây là kiểu vận động xanh vỏ đỏ lòng điển hình khi vài cổ phiếu trụ gánh điểm số, che đi sự suy yếu của mặt bằng chung.

Khối ngoại vẫn miệt mài bán ròng, kéo dài chuỗi sang tuần thứ mười liên tiếp, trong khi thanh khoản rơi về vùng thấp nhất trong khoảng hai tháng cho thấy dòng tiền nội chần chừ không dám giải ngân. Trái lại, bức tranh vĩ mô thế giới sáng lên rõ rệt khi Mỹ và Iran tiến gần hơn tới thỏa thuận gia hạn đình chiến và mở lại eo biển Hormuz.

Về xu hướng tuần tới, chuyên gia cho rằng kịch bản cơ sở nghiêng về việc VN-Index có thể tạo đáy ngắn hạn ngay trong tuần tới, đến từ ba yếu tố cộng hưởng. Một là trạng thái thanh khoản cạn kiệt đi cùng việc nhóm trụ vẫn đủ sức nâng đỡ chỉ số cho thấy áp lực bán đã yếu dần và phần lớn lượng hàng muốn thoát đã thoát. Bên cạnh đó, vĩ mô thế giới đang chuyển từ rủi ro sang hỗ trợ khi giá dầu Brent hạ nhiệt mạnh về quanh 92 USD/thùng sau khi từng vọt trên 110 USD, gỡ bỏ nỗi lo lạm phát và an ninh năng lượng vốn đè nặng thị trường nhiều tháng qua. Quan trọng hơn, chứng khoán Mỹ liên tục lập đỉnh lịch sử mới trong tuần nhờ kỳ vọng thỏa thuận Mỹ-Iran, và tâm lý tích cực này thường lan tỏa sang các thị trường mới nổi, trong đó có Việt Nam.

Dù vậy, ông Phong cho biết đây vẫn là kịch bản tạo đáy trên nền thanh khoản yếu nên độ tin cậy chưa cao. Rủi ro lớn nhất là khối ngoại, với chuỗi bán ròng mười tuần liên tiếp và giá trị lũy kế từ đầu năm đã vượt 60 nghìn tỷ đồng, nếu chưa dừng lại sẽ tiếp tục bào mòn mọi nỗ lực hồi phục. Thỏa thuận Mỹ-Iran cũng mới chỉ dừng ở mức bản ghi nhớ và vẫn có xác suất đổ vỡ.

Về chiến lược, nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu cơ bản tốt có thể tiếp tục nắm giữ để chờ nhịp tạo đáy và hồi phục, nhưng cần kiểm soát chặt tỷ trọng vay ký quỹ vì cấu trúc thị trường còn mong manh. Nhà đầu tư chưa giải ngân có thể bắt đầu thăm dò một phần vào nhóm cổ phiếu trụ và một phần vào nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng.

Chứng khoán Vietcombank (VCBS) thì cho rằng nếu VN-Index tiếp tục đà hồi phục trong những phiên tới thì vùng kháng cự gần nhất sẽ là 1870 điểm. Đồng thời, dòng tiền tiếp tục có sự phân hóa rõ rệt giữa các nhóm ngành, trong đó một số cổ phiếu đã bắt đầu có tín hiệu bật nảy hồi phục sau một nhịp điều chỉnh giảm.

Theo đó, VCBS khuyến nghị nhà đầu tư bám sát diễn biến thị trường trong những phiên tới, đồng thời cần thận trọng hơn khi mở mua mới và ưu tiên tận dụng các nhịp rung lắc trong phiên cho mục tiêu giao dịch lướt sóng ngắn hạn đối với các cổ phiếu đã có sẵn trong danh mục.

Theo quan điểm của Chứng khoán Asean, thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì kịch bản giằng co trong biên độ hẹp quanh vùng hỗ trợ 1.860–1.870 trước khi xác lập xu hướng rõ ràng hơn thông qua việc bứt phá kháng cự 1.880–1.890 hoặc đánh mất vùng hỗ trợ hiện tại.

Trước diễn biến này, nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức trung bình, tránh mua đuổi trong các nhịp hồi và tập trung vào các nhóm ngành có câu chuyện riêng như thoái vốn Nhà nước, các nghị quyết về phát triển kinh tế, lộ trình nâng hạng thị trường hoặc chu kỳ offshore dầu khí.

Song song đó, nhà đầu tư trung và dài hạn có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ để giải ngân từng phần vào các nhóm ngành có nền tảng cơ bản tốt và thanh khoản cao như ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, đầu tư công và dầu khí.