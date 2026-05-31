Viettel Post tăng vốn điều lệ vượt 1.700 tỷ đồng sau đợt chào bán cổ phiếu

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post, MCK: VTP, sàn HoSE) vừa văn bản báo cáo về kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

Theo đó, kết thúc đợt chào bán ngày 19/5/2026, Viettel Post đã phân phối thành công hơn 50,2 triệu cổ phiếu cho 10.175 cổ đông, tương ứng 98,24% tổng số lượng cổ phiếu chào bán.

Tỷ lệ thực hiện quyền mua là 100:42, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được hưởng 42 quyền mua, cứ 1 quyền sẽ được mua 1 cổ phiếu chào bán thêm. Cổ phiếu dự kiến được chuyển giao trong tháng 6 - tháng 7/2026.

Ảnh minh họa

Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, Viettel Post đã thu về gần 502,5 tỷ đồng từ đợt chào bán cổ phiếu nêu trên. Sau khi trừ đi chi phí, doanh nghiệp thu ròng hơn 502 tỷ đồng.

Sau khi hoàn tất đợt chào bán, vốn điều lệ của Viettel Post tăng từ hơn 1.217,8 tỷ đồng lên mức gần 1.720,3 tỷ đồng.

Sau đợt phát hành lần này, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) vẫn đang là cổ đông lớn nắm quyền chi phối tại Viettel Post khi sở hữu hơn 105,2 triệu cổ phiếu VTP, tương đương tỷ lệ sở hữu 61,16%.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026, Viettel Post ghi nhận doanh thu thuần gần 4.758,3 tỷ đồng, giảm 5,6% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 39 tỷ đồng, giảm 43,7%.

Năm 2026, Viettel Post lên kế hoạch kinh doanh với lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến đạt 399,77 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 9,8% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của Viettel Post giảm 7,7% so với đầu năm, lên mức hơn 6.938,3 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn hơn 2.146,1 tỷ đồng, chiếm 30,9% tổng tài sản; đầu tư tài chính ngắn hạn gần 1.840,4 tỷ đồng, chiếm 26,5% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả gần 5.183,5 tỷ đồng, giảm 9,9% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính gần 1.671,7 tỷ đồng, chiếm 32,3% tổng nợ.



