TCBS lập công ty con vốn 800 tỷ đồng tại Trung tâm tài chính quốc tế

CTCP Chứng khoán Kỹ thương (TCBS, mã: TCX) vừa phê duyệt việc thành lập công ty con tại Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam (VIFC).



Theo đó công ty con này thuộc loại hình Công ty TNHH một thành viên với vốn điều lệ dự kiến 800 tỷ đồng do TCBS sở hữu 100%. Trụ sở tại Tầng 08, Tòa nhà Techcombank Sài Gòn, số 23 Lê Duân, Phường Sài Gòn, TP.HCM hoặc một địa chỉ khác trong ranh giới của Trung Tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCM).

Chủ tịch TCBS Nguyễn Xuân Minh sẽ là Chủ tịch kiêm đại diện pháp luật của công ty con này. Chủ tịch Nguyễn Xuân Minh cũng là người được ủy quyền đại diện 100% vốn góp của TCBS tại công ty con này. Trong khi đó, Tổng giám đốc là ông Đỗ Thanh Tùng.

Trong diễn biến khác, TCBS cũng thông qua việc thanh lý tài sản gồm máy móc, thiết bị, chi phí hạ tầng, nhân viên cho Công ty cổ phần Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Techcom (TCEX) với tổng giá trị gần 50 tỷ đồng. Thời điểm triển khai dự kiến quý II-III/2026.

Ngày 26/5 vừa qua, TCBS đã chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 20%.

Theo đó, TCBS sẽ phát hành 462,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông. Tỷ lệ thực hiện quyền 5:1, tức cổ đông sở hữu 05 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới.

Cổ phiếu trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng. Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024. Nếu hoàn tất, TCBS sẽ tăng vốn điều lệ từ gần 23.116 tỷ đồng lên mức 27.739 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, TCBS báo lãi trước thuế 1.458 tỷ đồng trong quý I/2026, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động đạt 2.783 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ. Hoạt động cho vay tiếp tục đóng góp lớn nhất chiếm 44% tổng doanh thu, ghi nhận 1.229 tỷ đồng, tăng 68%. Trong kỳ, TCBS tiếp tục đẩy dư nợ cho vay lên mức kỷ lục 44.754 tỷ đồng, tăng gần 900 tỷ đồng sau một quý.

Hoạt động bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán đóng góp 481 tỷ đồng, tăng 33% trong khi doanh thu mảng môi giới với 266 tỷ đồng, tăng 75%. Trong quý đầu năm nay, TCBS duy trì vị trí thứ 3 trong Top 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất sàn HoSE, chiếm 8,85%.

Mảng tự doanh ghi nhận 532 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Tại thời điểm 31/3/2026, danh mục tài sản tài chính của TCX đạt hơn 32.300 tỷ đồng, tăng khoảng 7.000 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó phần lớn là tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS).

TCBS chủ yếu đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết với hơn 27.000 tỷ đồng, tăng gần 7.000 tỷ đồng so với đầu năm. Cùng với đó là trái phiếu niêm yết hơn 2.300 tỷ đồng, chứng chỉ tiền gửi hơn 1.200 tỷ đồng. Cổ phiếu chưa niêm yết chiếm hơn 1.700 tỷ đồng, trong khi cổ phiếu niêm yết không đáng kể.

Đến 31/1/2026, quy mô tổng tài sản của TCBS tiệm cận mức 88.665 tỷ đồng, tăng hơn 8.000 tỷ đồng so với đầu năm. Đồng thời, nợ vay tài chính cũng tăng thêm hơn 8.000 tỷ đồng, cán mốc hơn 38.000 tỷ đồng.