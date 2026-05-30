Điều gì đang khiến nhà đầu tư quay lưng với chứng khoán?

Tuần giao dịch cuối tháng 5, thị trường chứng khoán tiếp tục điều chỉnh sau giai đoạn tăng mạnh. Phiên 29-5, VN-Index dừng ở mức 1.863 điểm, giảm 0,73% so với tuần trước và lùi xa khỏi vùng đỉnh lịch sử trên 1.930 điểm.

Đáng chú ý, thanh khoản thị trường suy giảm rõ rệt. Trong nhiều phiên gần đây, giá trị giao dịch chỉ quanh 20.000 tỉ đồng, tương đương chưa tới 1 tỉ USD. Diễn biến này cho thấy tâm lý thận trọng đang bao trùm, khi dòng tiền chưa sẵn sàng quay lại mạnh mẽ với chứng khoán.

Tại talkshow "Kỳ vọng nào cho cổ phiếu ngân hàng nửa cuối năm 2026?" do Báo Người Lao Động tổ chức, nhiều chuyên gia cho rằng chứng khoán hiện phải cạnh tranh quyết liệt với các kênh đầu tư khác, đặc biệt là vàng và tiền gửi tiết kiệm.

Các chuyên gia chia sẻ chứng khoán đang bị cạnh tranh bởi các kênh đầu tư khác, không chỉ là vàng mà còn kênh gửi tiết kiệm...

Ông Đỗ Thanh Tùng, Trưởng phòng cao cấp Trung tâm Phân tích Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), cho biết mỗi kênh đầu tư đều có đặc điểm riêng. Trong khi vàng thường thu hút nhóm nhà đầu tư ưu tiên sự an toàn và chịu tác động lớn từ chính sách tiền tệ toàn cầu, thì chứng khoán lại phụ thuộc nhiều hơn vào triển vọng tăng trưởng doanh nghiệp và nền kinh tế.

Theo ông Tùng, mặt bằng lãi suất tiết kiệm hiện đã tăng đáng kể. Nhiều ngân hàng thương mại đang niêm yết lãi suất kỳ hạn 12 tháng quanh mức 8%/năm, thậm chí một số nhóm khách hàng có thể nhận mức 9% - 9,5%/năm hoặc cao hơn. So với giai đoạn trước, lãi suất đã tăng khoảng 2,5 - 3 điểm phần trăm, làm giảm đáng kể sức hấp dẫn tương đối của thị trường cổ phiếu.

"Nếu lãi suất tiếp tục đi lên, khả năng bứt phá của chứng khoán trong ngắn hạn sẽ gặp nhiều thách thức hơn" - ông Tùng nhận định.

Nhà đầu tư nên lựa chọn các doanh nghiệp có định giá hấp dẫn, tiềm năng tăng trưởng tốt và chú ý thêm đến cổ tức.

Cùng quan điểm, ông Võ Văn Huy, Giám đốc Khách hàng cao cấp Công ty Chứng khoán DNSE, cho rằng diễn biến của lãi suất đang ảnh hưởng đến hầu hết các kênh đầu tư. Tuy nhiên, với thị trường cổ phiếu, yếu tố quyết định vẫn là nội tại doanh nghiệp, mức định giá và triển vọng tăng trưởng của từng nhóm ngành.

Theo ông Huy, thị trường hiện phân hóa mạnh hơn trước, không còn là giai đoạn dễ dàng kiếm lợi nhuận như những năm trước. Vì vậy, nhà đầu tư cần xác định rõ mục tiêu và kỳ vọng phù hợp khi tham gia thị trường trong thời gian tới.

Dẫn số liệu lịch sử, ông cho biết trong khoảng 15 năm qua, chứng khoán Việt Nam mang lại mức sinh lời bình quân từ 12% - 15% mỗi năm. Đây là mức tham chiếu hợp lý để xây dựng kế hoạch đầu tư từ nay đến cuối năm thay vì kỳ vọng những khoản lợi nhuận quá cao trong ngắn hạn.

Trong bối cảnh hiện nay, các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư chuyển dần sang tư duy nắm giữ dài hạn, tập trung vào những doanh nghiệp có nền tảng tài chính tốt, định giá hấp dẫn và triển vọng tăng trưởng bền vững. Bên cạnh biến động giá cổ phiếu, yếu tố cổ tức cũng cần được xem xét kỹ, bởi đây là nguồn lợi nhuận bổ sung quan trọng trong giai đoạn thị trường dao động.

Về cơ cấu danh mục, nhóm cổ phiếu ngân hàng tiếp tục được đánh giá là lựa chọn đáng chú ý nhờ vai trò dẫn dắt đối với VN30 và VN-Index. Do đó, nhiều chuyên gia cho rằng danh mục đầu tư dài hạn nên duy trì tỷ trọng nhất định ở nhóm ngành này.