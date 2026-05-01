Một doanh nghiệp sắp "lăn chốt" cổ tức 35% bằng tiền mặt ngay đầu tháng 6

CTCP Kim loại màu Thái Nguyên – Vimico ( mã : TMG) vừa thông báo ngày 5/6 sắp tới sẽ chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt, tỷ lệ 35% (tương đương 3.500 đồng/cổ phiếu). Ngày thanh toán là 16/6/2026.

Với 18 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính doanh nghiệp sẽ phải chi khoảng 63 tỷ đồng để hoàn tất đợt chi trả lần này.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, cổ đông TMG đã thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tổng tỷ lệ 50%. Doanh nghiệp đã tạm ứng 15% bằng tiền mặt vào ngày 11/3, do đó đợt chi trả còn lại sẽ giúp công ty hoàn tất mức cổ tức 50% cho năm 2025. Sang năm 2026, TMG tiếp tục dự kiến duy trì chính sách cổ tức tiền mặt ở mức cao, với tỷ lệ 50,5%.

Được biết, Kim loại màu Thái Nguyên – Vimico tiền thân là Xí nghiệp Liên hợp Luyện kim màu Bắc Thái, được thành lập năm 1980. TMG là công ty con của Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP (Vimico, mã: KSV), là thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin), hoạt động chính trong lĩnh vực khai thác và chế biến quặng, kẽm.

Về tình hình kinh doanh quý 1/2026, doanh nghiệp mang về 330 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước; lãi trước thuế tăng 119% so với cùng kỳ, ghi nhận 35 tỷ đồng.

Năm 2026, TMG đặt mục tiêu doanh thu 1.434 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 150 tỷ đồng, lần lượt tăng 14% và 23% so với thực hiện năm 2025. Như vậy sau 3 tháng đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành 23% cả chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận năm.

Trên thị trường, ﻿cổ phiếu TMG hiện dừng ở mốc sát 60.000 đồng/cp. Do cơ cấu cổ đông cô đặc, mã này thường xuyên trong trạng thái "tắt thanh khoản". Giai đoạn sôi động gần nhất là vào hồi giữa tháng 2/2026, khi đó cổ phiếu TMG chứng kiến đà tăng mạnh lên đỉnh lịch sử 80.000 đồng trước khi điều chỉnh về vùng giá hiện tại.