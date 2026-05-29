Đặt kế hoạch vượt nhiều 'ông lớn', cổ phiếu Sunshine tăng trần

Nhóm bất động sản tiếp tục phân hóa mạnh trong phiên 29/5 khi hàng loạt cổ phiếu giảm sâu, thanh khoản suy yếu. Trong khi đó, KSF của Sunshine tăng trần trước thềm đại hội cổ đông. Thị trường cũng 'dậy sóng' sau thông tin doanh nghiệp đặt mục tiêu lợi nhuận 86.000 tỷ đồng, vượt dự phóng của Vinhomes vào năm 2028.

Thị trường chứng khoán phiên 29/5 tiếp tục rung lắc mạnh khi dòng tiền duy trì trạng thái thận trọng. VN-Index có lúc tăng hơn 10 điểm trong phiên chiều nhờ nhóm dầu khí bật mạnh, nhưng lực bán quay trở lại cuối phiên khiến chỉ số đóng cửa giảm nhẹ 0,18 điểm (0,01%) xuống 1.863,49 điểm.

Thanh khoản toàn thị trường vẫn ở mức thấp cho thấy tâm lý thận trọng chưa biến mất. Giá trị khớp lệnh trên HoSE chỉ quanh 18.100 tỷ đồng. Dòng tiền chủ yếu tập trung vào một số mã riêng lẻ thay vì lan tỏa rộng, khiến thị trường vẫn trong trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng”.

Khối ngoại kéo dài chuỗi bán ròng với quy mô khoảng 750 tỷ đồng, tập trung ở các mã ngân hàng và bất động sản lớn như CTG, VHM, VPB.

Trong bối cảnh thị trường thiếu động lực, nhóm bất động sản tiếp tục chìm trong sắc đỏ. Hàng loạt cổ phiếu giảm mạnh như DIG mất hơn 3%, PDR giảm gần 3%, DXG giảm hơn 2%, TCH giảm 2,6%, CEO, KDH, NLG hay HDC cũng đồng loạt điều chỉnh.

Dù vậy, nhóm địa ốc vẫn xuất hiện điểm sáng hiếm hoi ở cổ phiếu KSF của Sunshine Group. Mã này tăng kịch trần lên 93.800 đồng/cổ phiếu với thanh khoản đột biến so với các phiên gần đây. Đà tăng của KSF diễn ra ngay trước thềm đại hội cổ đông thường niên.

Ở chiều ngược lại, nhóm dầu khí trở thành trụ đỡ đáng chú ý cho thị trường. GAS đóng cửa tăng kịch trần, trở thành trụ kéo điểm mạnh nhất cho VN-Index. Thanh khoản của mã này cũng vọt lên mức cao nhất trong 7 phiên gần đây.

Hàng loạt cổ phiếu dầu khí khác cũng tăng mạnh như BSR tăng 4,39%, PLX tăng 3,9%, PVD tăng 1,7%, PVT tăng 1,4%, OIL tăng 2%... Nhóm này đóng góp khoảng 5 điểm cho VN-Index, giúp chỉ số tránh một phiên giảm sâu hơn khi áp lực bán vẫn phủ rộng ở ngân hàng, chứng khoán và bất động sản.

Nhóm ngân hàng và chứng khoán tiếp tục phân hóa. Một số mã như MSB, ACB, TCB giữ được sắc xanh, trong khi VCB, BID, VPB hay VCI đồng loạt giảm điểm, gây áp lực lên chỉ số chung.

Theo Việt Linh

Tiền Phong

