ĐHĐCĐ City Auto: Mở rộng hệ sinh thái phân phối, kế hoạch chào bán 15 triệu cổ phiếu

Sáng 28/5, CTCP City Auto tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. Đại hội đã thông qua phương án chào bán 15 triệu cổ phiếu phổ thông riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong và ngoài nước.Giá chào bán là 20.000 đồng/cp, tương ứng tổng số tiền dự kiến thu về 300 tỷ đồng. Số cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, trừ một số trường hợp theo quy định pháp luật.

Thời gian chào bán dự kiến trong năm 2026, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ của công ty.

Với hơn 95,65 triệu cổ phiếu đang lưu hành, nếu phát hành thành công toàn bộ 15 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ của City Auto sẽ tăng thêm 150 tỷ đồng theo mệnh giá

Ông Trần Quang Trí, thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc chia sẻ, trong năm 2026, Ban điều hành tiếp tục đặt ra một số định hướng quan trọng nhằm củng cố và mở rộng thị phần phân phối các thương hiệu xe tại Việt Nam, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, gia tăng giá trị cho khách hàng và doanh nghiệp

Về kế hoạch tài chính, trong năm 2026, City Auto đặt kế hoạch doanh thu 10.800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến 132 tỷ đồng và cổ tức dự kiến tỷ lệ 10%.

City Auto cho biết với vị thế là một trong những nhà bán lẻ ô tô hàng đầu sở hữu hệ thống 14 showroom của 3 thương hiệu Ford, Hyundai, Volkswagen, City Auto xác định năm 2026 là năm để kiện toàn nội lực và tối ưu cấu trúc. Trong đó, trụ cột thương hiệu Ford & Hyundai; đột phá phân khúc xe sang với Volkswagen; và phân phối thương hiệu mới cùng VinFast.

Kế hoạch năm 2026 của City Auto. Nguồn: tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2026

Trước đó, trong năm 2025, City Auto cho biết đã thực hiện sáp nhập thương hiệu Volkswagen; và tiếp tục là đơn vị uỷ quyền phân phối lớn chiếm thị phần của Ford Việt Nam.

Tính tới cuối năm 2025, City Auto đang sở hữu 9 showroom Ford; 2 showroom Hyundai; và 3 showroom của Volkswagen.

Mục tiêu từ nay tới năm 2030, Công ty nâng quy mô đại lý, bao gồm thực hiện M&A đại lý hiện hữu và đầu tư mới có chọn lọc, Công ty sẽ mở rộng phân phối xe năng lượng xanh, khai thác thương hiệu xe Trung Quốc, phát triển danh mục xe châu Âu.

Về kế hoạch gọi vốn, tại Đại hội, City Auto đã thông qua phương án chào bán 15 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 20.000 đồng/cổ phiếu, huy động 300 tỷ đồng, đối tượng là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong và nước ngoài (tối đa 50 nhà đầu tư). Trong đó, số tiền huy động, Công ty dự kiến dùng để thanh toán nợ vay các tổ chức tín dụng.

Ông Trần Ngọc Dân, Chủ tịch HĐQT trả lời câu hỏi của cổ đông tại Đại hội

Chia sẻ về câu hỏi cổ đông liên quan chiến lược phát triển, ông Trần Ngọc Dân, Chủ tịch HĐQT cho biết, trong giai đoạn tới, City Auto định hướng tập trung vào ba trụ cột chính gồm mở rộng quy mô hệ thống đại lý, phát triển thêm các thương hiệu mới và đón đầu xu hướng xanh hóa của thị trường ô tô. Song song đó, Công ty tiếp tục củng cố mảng dịch vụ hậu mãi – lĩnh vực đang được xem là nền tảng tạo dòng tiền ổn định và đóng góp quan trọng vào hiệu quả vận hành toàn hệ thống.

Liên quan đến kế hoạch hợp tác với VinFast, City Auto cho biết đã bắt đầu quá trình đàm phán và sẽ xúc tiến nhanh nếu được cổ đông thông qua. Theo kế hoạch, chỉ sau vài tháng sau khi Đại hội thông qua các tờ trình tại Đại hội, hệ thống có thể bổ sung thêm 7 đại lý, trong đó có 5 đại lý quy mô lớn của VinFast. Các đại lý hiện đã vận hành hiệu quả và sở hữu nhiều điểm bán hàng.

Ban lãnh đạo cho biết Công ty cũng đang làm việc để tích hợp hệ thống gồm 2 đại lý Volkswagen và 5 đại lý VinFast nhằm hình thành mạng lưới phân phối có quy mô lớn hơn, đa dạng hơn về sản phẩm và phù hợp với xu hướng chuyển dịch sang xe điện.

"Đây không chỉ là câu chuyện mở rộng kinh doanh mà còn là bước chuẩn bị cho xu hướng phát triển mới của ngành ô tô. Khi các hãng xe dần chuyển đổi sang xe điện, City Auto đã có sẵn nền tảng về hạ tầng, nhân sự và kinh nghiệm vận hành để thích ứng nhanh hơn và phát triển bền vững hơn", Chủ tịch Trần Ngọc Dân nhấn mạnh thêm.

Về nhân sự, City Auto thực hiện miễn nhiệm ba thành viên Ban kiểm soát gồm bà Hoàng Thị Thanh Hải, bà Trần Thị Én và bà Đỗ Thị Như Duyên. Ngược lại, bầu bổ sung 3 thành viên cho nhiệm kỳ 2024 – 2028 gồm ông Nguyễn Thái Hoà, bà Lê Thị Diễm Hương và ông Trần Quốc Đạt. City Auto cũng thực hiện miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Trần Ngọc Dân. Ngược lại, bầu bổ sung bà Nguyễn Lan Hương vào Hội đồng quản trị.