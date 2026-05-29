Quỹ bạc lớn nhất thế giới mua ròng “nhỏ giọt”

Theo cập nhật mới nhất, quỹ bạc lớn nhất thế giới do BlackRock quản lý thông qua quỹ iShares Silver Trust (SLV) tiếp tục mua ròng nhẹ 0,02 tấn bạc trong phiên 28/5, tổng lượng bạc nắm giữ khoảng 15.180 tấn.

Đây là phiên mua ròng dè dặt thứ 2 liên tiếp trong bối cảnh giá bạc cân bằng trở lại quanh vùng 75 USD/oz (chốt phiên 28/5). Cập nhật phiên sáng 29/5, giá bạc tăng nhẹ lên sát mốc 76 USD/oz.

Một số trở ngại cho đà tăng giá của bạc là việc giá duy trì vùng cao đang buộc các phân khúc công nghiệp quan trọng của thị trường phải tìm cách sử dụng ít kim loại này hơn, hoặc thay thế hoàn toàn bằng các lựa chọn thay thế rẻ hơn.

Theo nhiều nhận định, nhu cầu từ lĩnh vực này đã đạt đỉnh vào năm ngoái do sự kết hợp của nhiều yếu tố, bao gồm cả việc các nhà sản xuất có xu hướng tiết kiệm bạc. Những khó khăn này càng trở nên trầm trọng hơn do sản lượng điện mặt trời PV tại Trung Quốc chững lại, cùng với khả năng sụt giảm số lượng lắp đặt năng lượng mặt trời trong năm nay.

Các nhà phân tích hàng hóa tại Bank of America, đứng đầu là Michael Widmer, Trưởng bộ phận Nghiên cứu Kim loại trong báo cáo mới nhất dự đoán bạc sẽ bắt đầu được giao dịch giống như một kim loại quý hơn là một kim loại công nghiệp. “Nhu cầu của nhà đầu tư có thể là yếu tố then chốt quyết định biến động giá trong tương lai”, các nhà phân tích cho biết.

Mặc dù thận trọng hơn về bạc, BOF cũng lưu ý rằng kim loại này vẫn là một yếu tố quan trọng trong lĩnh vực năng lượng mặt trời, và họ không thấy nhu cầu "giảm mạnh", ngay cả khi giá cao hơn hạn chế tiêu thụ.

Michael Widmer cho biết họ vẫn lạc quan về việc giá bạc có thể đạt 100 USD một ounce trong quý IV năm nay, nhưng cảnh báo rằng mức tăng này sẽ không bền vững. Nhìn xa hơn năm nay, BofA dự báo giá bạc sẽ một lần nữa giao dịch quanh mức 75 USD một ounce vào quý 2 năm 2027.