Quỹ vàng lớn nhất thế giới “xả” hàng tấn vàng trong một ngày

Sau hai phiên “án binh bất động”, quỹ vàng lớn nhất thế giới do SPDR Gold Trust quản lý đã bất ngờ quay lại bán ròng 2,28 tấn vàng phiên 28/5, qua đó giảm lượng nắm giữ xuống còn 1.032 tấn.

Động thái bán ròng diễn ra trong bối cảnh giá vàng thế giới biến động mạnh. Sau nhịp lao dốc sâu trong phiên, giá vàng đã bật tăng hơn 120 USD từ vùng đáy, có thời điểm lên sát 4.515 USD/ounce trước khi hạ nhiệt và chốt phiên 28/5 quanh mức 4.494 USD/ounce. Hiện kim loại quý này vẫn đang giằng co quanh vùng giá trên.

Theo Kitco New, động lực chính hỗ trợ giá vàng đến từ sự kết hợp giữa yếu tố địa chính trị và dữ liệu kinh tế Mỹ kém tích cực. Theo đó, kỳ vọng về khả năng Mỹ và Iran tiến gần hơn tới một thỏa thuận tạm thời đã giúp hạ nhiệt lo ngại giá dầu leo thang quá mạnh, qua đó làm giảm áp lực lạm phát và hỗ trợ tâm lý đối với thị trường kim loại quý.

Cùng với đó, loạt dữ liệu kinh tế Mỹ phát đi tín hiệu tăng trưởng chậm lại. GDP quý I của Mỹ được điều chỉnh giảm xuống mức tăng trưởng thường niên 1,6%, thấp hơn đáng kể so với ước tính trước đó là 2%. Trong khi đó, chỉ số lạm phát PCE tháng 4 tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước.

Dù lạm phát tổng thể vẫn cao hơn đáng kể so với mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), thị trường lại chú ý nhiều hơn tới tín hiệu tăng trưởng suy yếu cùng mức tăng “hạ nhiệt” của lạm phát lõi theo tháng.

Sau khi dữ liệu được công bố, giới đầu tư cũng giảm bớt kỳ vọng Fed sẽ duy trì chính sách tiền tệ quá cứng rắn trong thời gian dài. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm lùi về quanh 4,48%, trong khi chỉ số USD Index giảm 0,1% xuống gần 99,16 điểm. Đồng USD suy yếu cùng lợi suất hạ nhiệt đã hỗ trợ đáng kể cho các tài sản không sinh lời như vàng và bạc.

Bên cạnh yếu tố kinh tế, thị trường vẫn theo sát diễn biến tại eo biển Hormuz – tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng của thế giới. Những tín hiệu tích cực liên quan tới tiến trình đàm phán Mỹ - Iran đang giúp giảm bớt tâm lý lo ngại trên thị trường năng lượng và tài chính toàn cầu.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng rủi ro biến động vẫn ở mức cao. Nếu căng thẳng quân sự bất ngờ leo thang trở lại, giá dầu có thể tăng mạnh, kéo theo kỳ vọng lạm phát và đồng USD đi lên – những yếu tố thường gây áp lực đối với các kim loại quý không sinh lãi như vàng và bạc.