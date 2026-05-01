Lãnh đạo cấp cao 1 DN điện vốn hóa 5.000 tỷ bất ngờ xin từ chức

Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (mã chứng khoán: SBH) vừa công bố thông tin bất thường liên quan tới lãnh đạo cấp cao.

Theo đó, Công ty nhận được đơn từ nhiệm của Ông Ngô Minh Quân – Thành viên Hội đồng quản trị vào ngày 27/5/2026. Ngày hiệu lực của Đơn từ nhiệm này là ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Ông Quân còn là Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Phát điện 2 tại SBH.

Trong đơn, ông Quân cho biết lý do xin từ nhiệm xuất phát từ nhu cầu bố trí công tác.

Đơn từ nhiệm của ông Quân được công bố ngay trước thời điểm doanh nghiệp tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026 dự kiến diễn ra vào ngày 03/6/2026. Theo tài liệu đã công bố, năm 2026, SBH lên kế hoạch tổng doanh thu đạt 766 tỷ đồng và tổng lợi nhuận trước thuế đạt gần 359 tỷ đồng. Mục tiêu sản lượng điện phát đạt 619 triệu kWh và sản lượng điện thương phẩm đạt 614,36 triệu kWh.

Trong quý 1/2026, SBH ghi nhận doanh thu thuần đạt 116 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 66 tỷ đồng, tăng lần lượt 13% và 32% so với cùng kỳ năm trước.

Ở diễn biến liên quan, SBH cũng vừa thông báo về vấn đề nhân sự. Cụ thể, HĐQT quyết định bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông Châu Đình Quốc kể từ ngày 1/5/2026. Thời hạn giữ chức vụ bổ nhiệm lại là 05 năm.

Trên thị trường, cổ phiếu SBH chốt phiên 28/5 đạt 40.000 đồng/cp, tương ứng vốn hóa xấp xỉ 5.000 tỷ đồng.

