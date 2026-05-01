Lãnh đạo UBCK Thái Lan: Việt Nam là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư khu vực Đông Nam Á

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương đã có buổi làm việc với Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan Wisit Wisitsora-at nhằm thúc đẩy hợp tác giữa cơ quan quản lý và thị trường vốn hai nước ngày càng hiệu quả, thực chất.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Vương quốc Thái Lan, chiều ngày 28/5/2026, tại Bangkok, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) Vũ Thị Chân Phương đã có buổi làm việc với Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan (SEC) Wisit Wisitsora-at.

Cùng tham dự buổi làm việc, về phía UBCKNN có đại diện lãnh đạo Ban Pháp chế đối ngoại, Văn phòng. Về phía SEC, có bà Jomkwan Kongsakul Phó Tổng thư ký, lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn liên quan.

Bà Vũ Thị Chân Phương, Chủ tịch UBCKNN (thứ tư, từ phải sang) và ông Wisit Wisitsora-at, Chủ tịch SEC Thái Lan (thứ ba, từ phải sang) chụp ảnh lưu niệm tại buổi làm việc

Phát biểu chào mừng đoàn công tác của UBCKNN, ông Wisit Wisitsora-at, Chủ tịch SEC chúc mừng thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổitheo công bố của tổ chức xếp hạng FTSE Russell.

Ông Wisit Wisitsora-at đồng thời đánh giá Việt Nam đang là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư trong khu vực Đông Nam Á, với nhiều tiềm năng phát triển và triển vọng tăng trưởng tích cực trong thời gian tới.

Chủ tịch SEC cho biết có nhiều đơn vị chuyên môn của SEC tham dự buổi làm việc và sẵn sàng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với đoàn công tác UBCKNN về các nội dung hai bên cùng quan tâm, qua đó tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa cơ quan quản lý và thị trường vốn hai nước ngày càng hiệu quả, thực chất.

Đoàn công tác UBCKNN

Trao đổi tại buổi làm việc, Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương cho biết, trên cơ sở quan hệ hữu nghị và đối tác chiến lược toàn diện ngày càng phát triển sâu rộng giữa Việt Nam và Thái Lan, hợp tác trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường vốn giữa hai nước thời gian qua cũng ghi nhận nhiều kết quả tích cực.

Theo Chủ tịch UBCKNN, thị trường chứng khoán Việt Nam từ lâu đã có sự hiện diện của nhiều nhà đầu tư lớn đến từ Thái Lan và các doanh nghiệp Thái Lan cũng đang quan tâm và thực hiện thủ tục niêm yết trên Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh. Chủ tịch bày tỏ vui mừng trước sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp Thái Lan trong các hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đồng thời mong muốn các nhà đầu tư Thái Lan tiếp tục mở rộng hoạt động trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Về hợp tác quản lý thị trường, Chủ tịch chia sẻ UBCKNN Việt Nam và SEC đã duy trì quan hệ hợp tác tốt đẹp, lâu dài trong nhiều năm qua. Chủ tịch đánh giá cao sự phối hợp và hỗ trợ hiệu quả từ phía SEC, đặc biệt trong việc chia sẻ kinh nghiệm phát triển các thị trường và sản phẩm tài chính mới như thị trường giao dịch tài sản mã hóa, thị trường phái sinh vàng, cũng như tăng cường năng lực quản lý, giám sát thị trường vốn.

Chủ tịch UBCKNN cho biết UBCKNN đang nghiên cứu triển khai thêm các thị trường và sản phẩm tài chính mới nhằm đa dạng hóa thị trường vốn. Chủ tịch đồng thời chia sẻ quan điểm về việc tăng cường hợp tác quản lý, phát triển các sản phẩm và thị trường mới nhằm góp phần thúc đẩy thị trường vốn phát triển minh bạch, an toàn và bền vững tại mỗi quốc gia cũng như trong khu vực ASEAN.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Đáp lời Chủ tịch UBCKNN, ông Wisit Wisitsora-at khẳng định hợp tác giữa UBCKNN và SEC không chỉ góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường vốn mỗi nước mà còn đóng góp vào sự phát triển chung của khu vực Đông Nam Á. Ông cũng bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác chặt chẽ, đồng thời tăng cường hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp và thúc đẩy kết nối giữa thị trường vốn hai nước trong thời gian tới.

Sau phần phát biểu của lãnh đạo hai cơ quan, hai bên đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về phát triển và cơ chế quản lý, vận hành các sản phẩm phái sinh vàng, thị trường giao dịch tài sản mã hóa, cũng như công tác quản trị rủi ro và phát triển các sản phẩm tài chính mới.

Hà Linh

Nhịp Sống Thị Trường

Soi định giá cổ phiếu ngân hàng khi "rục rịch" nổi sóng

Nhà đầu tư Thái Lan rút vốn khỏi 2 quỹ ETF quy mô hàng đầu Việt Nam

Quỹ đến từ Đài Loan thắng lớn nhờ nắm loạt cổ phiếu họ Vingroup, nhà đầu tư vẫn rút vốn

00:01 , 29/05/2026
Xử phạt CMC, VNECO2 vì vi phạm về chứng khoán

21:46 , 28/05/2026
Vietnam Airlines công bố đường bay thẳng TPHCM - Phuket, mở rộng hợp tác chiến lược tại Thái Lan

18:25 , 28/05/2026
Một ông lớn ngành thực phẩm dự kiến bán bánh mì que, cơm nắm, cá viên

18:24 , 28/05/2026

