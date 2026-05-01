Soi định giá cổ phiếu ngân hàng khi "rục rịch" nổi sóng

Trong khi nhóm Vingroup điều chỉnh, nhóm cổ phiếu ngân hàng bất ngờ tăng mạnh và trở thành bệ đỡ quan trọng cho VN-Index. Các mã TCB, VPB, ACB, OCB, VIB, TPB đóng vai trò đầu tàu đóng góp đáng kể cho chỉ số, trong đó OCB bứt phá 5,73% cùng loạt mã tăng trên 2%.

Không chỉ hỗ trợ về mặt điểm số, dòng tiền đổ mạnh vào nhóm ngân hàng với 4 mã thanh khoản cao nhất thị trường. Diễn biến này cho thấy dòng tiền đang có xu hướng quay trở lại các cổ phiếu có nền tích lũy dài, định giá chưa quá cao và được kỳ vọng hưởng lợi từ tăng trưởng tín dụng trong nửa cuối năm.

Thực tế, trong khi VN-Index liên tục lập đỉnh trước đó, mặt bằng định giá của nhóm ngân hàng vẫn ở vùng khá thấp. Theo thống kê từ báo cáo tài chính quý I/2026, trong 27 cổ phiếu ngân hàng niêm yết, P/B bình quân chỉ vào khoảng 1,5 lần. Trong khi số ít ngân hàng có P/B trên 2 lần như STB, LPB và VCB, nhiều ngân hàng lớn như MBB, CTG, TCB, VPB, SHB…vẫn giao dịch với mức P/B thấp hơn trung bình ngành, dưới 1,5 lần.

Định giá của nhóm cổ phiếu ngân hàng được ông Võ Nguyễn Khoa Tuấn - Giám đốc Nghiệp vụ Chứng khoán Dragon Capital đánh giá hấp dẫn cho chu kỳ đầu tư 2-3 năm tới. Ngân hàng là trụ cột của nền kinh tế và VN-Index khi chiếm gần 40% tỷ trọng chỉ số, trong khi nhiều cổ phiếu vẫn đang ở vùng định giá thấp và chưa tăng đáng kể thời gian qua. Đặc biệt, nền tảng được hỗ trợ bởi nền tảng lợi nhuận vững chắc, với nhiều ngân hàng được kỳ vọng duy trì tăng trưởng lợi nhuận bình quân 15-20% mỗi năm từ 2025 trở đi.

Một số cổ phiếu ngân hàng "rục rịch" nổi sóng

Lý giải về sự trở lại nhóm cổ phiếu ngân hàng, ông Nguyễn Thế Minh - Giám đốc Ngân hàng đầu tư Chứng khoán An Bình (ABS) cho rằng dòng tiền đang dịch chuyển trở lại nhóm cổ phiếu “vua” trong các phiên gần đây chủ yếu xuất phát từ kỳ vọng mặt bằng lãi suất sẽ bớt căng thẳng hơn trong thời gian tới, qua đó giúp cải thiện biên lãi thuần (NIM) của các ngân hàng.

“NHNN đang phát đi thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm giữ ổn định mặt bằng lãi suất nhằm hỗ trợ phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Chỉ riêng trong tháng 5/2026, NHNN đã liên tiếp ban hành các văn bản chỉ đạo, yêu cầu kiểm tra chuyên đề và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong hoạt động huy động vốn” , ông Minh nhấn mạnh.

Theo vị chuyên gia ABS, bức tranh vĩ mô nửa cuối năm 2026 đang xuất hiện nhiều tín hiệu tích cực hơn khi áp lực từ cả bên ngoài lẫn trong nước đều có xu hướng hạ nhiệt. Cụ thể, áp lực lạm phát toàn cầu được kỳ vọng giảm bớt sau tháng 6 khi căng thẳng địa chính trị dịu lại và giá dầu thế giới điều chỉnh giảm. Đồng thời, sự xuất hiện của tân Chủ tịch Fed cũng làm gia tăng kỳ vọng về các quyết sách nới lỏng tiền tệ trong thời gian tới.

Dù chưa có lộ trình cụ thể cho cả năm 2026, thị trường hiện đồng thuận cao về khả năng Fed sẽ có ít nhất một đợt cắt giảm lãi suất trong nửa cuối năm. Điều này được kỳ vọng giúp giảm đáng kể áp lực lên tỷ giá cũng như mặt bằng lãi suất trong nước.

Không chỉ các yếu tố bên ngoài, thanh khoản hệ thống ngân hàng trong nước cũng được kỳ vọng sẽ cải thiện đáng kể trong thời gian tới. Theo ông Minh, áp lực thanh khoản trong giai đoạn cuối năm 2025 và nửa đầu năm nay phần nào đến từ việc dòng tiền bị hút sang các kênh đầu tư khác. Tuy nhiên, xu hướng này có thể dần hạ nhiệt trong nửa cuối năm.

Một trong những yếu tố đáng chú ý là sức hút của kênh vàng đang suy giảm khi giá vàng liên tục đi xuống trong sáu tháng đầu năm, từ đó tạo động lực để một phần dòng tiền quay trở lại kênh tiền gửi. Song song với đó, sau mùa ĐHĐCĐ năm nay, nhiều ngân hàng cũng đã bắt đầu triển khai kế hoạch tăng vốn nhằm nâng cao bộ đệm vốn và cải thiện trực tiếp thanh khoản hệ thống.

Ngoài ra, trong bối cảnh mặt bằng lãi suất quốc tế duy trì ở mức thấp, các ngân hàng được kỳ vọng sẽ đẩy mạnh huy động vốn qua kênh trái phiếu, đặc biệt là trái phiếu quốc tế nhằm tạo thêm nguồn “backup” cho thanh khoản hệ thống. Theo ông Minh, đây cũng là yếu tố góp phần củng cố khả năng hạ lãi suất trong nửa cuối năm.

“ Những phản ứng chính sách kịp thời cho thấy thông điệp rất rõ ràng của Chính phủ trong việc đảm bảo thanh khoản hệ thống không bị quá căng thẳng. Mục tiêu nhất quán hiện nay vẫn là duy trì mặt bằng lãi suất thấp để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, đặc biệt khi chỉ tiêu tăng trưởng năm nay được đặt ở mức rất cao” , ông Minh cho biết.

Chờ đợi một chất xúc tác đủ mạnh

Tuy vậy, ông Minh cho rằng để kích hoạt một con sóng mới thì định giá rẻ vẫn chưa đủ. Biến động giá cổ phiếu ngân hàng thường đi ngược chiều với lãi suất và chỉ khi lãi suất hạ nhiệt nhóm ngân hàng mới thực sự có cơ hội hình thành sóng tăng. Vì vậy, thay vì chỉ nhìn vào câu chuyện định giá thấp, thị trường hiện vẫn chờ đợi những chất xúc tác đủ mạnh để kích hoạt dòng tiền lớn quay trở lại.

Trong đó, ông Minh cho rằng có ba chất xúc tác chính đối với nhóm ngân hàng trong thời gian tới. Thứ nhất là động lực tăng vốn của nhóm ngân hàng quốc doanh nhờ những điều kiện thuận lợi từ Nghị quyết 79, áp lực mở rộng tổng tài sản cũng như các sửa đổi liên quan đến Nghị quyết 08.

Thứ hai, và cũng là yếu tố quan trọng nhất, là mặt bằng lãi suất hạ nhiệt nhằm trực tiếp cải thiện NIM – yếu tố đã liên tục suy giảm từ năm ngoái đến nay.

Cuối cùng là câu chuyện nâng hạng thị trường. Ngân hàng là nhóm cổ phiếu có tỷ trọng vốn hóa lớn nhất thị trường, do đó nếu Việt Nam được nâng hạng, đây nhiều khả năng sẽ là nhóm được khối ngoại phân bổ tỷ trọng lớn nhất.

Bên cạnh đó, thị trường cũng đang chờ đợi khả năng nới room ngoại tại các ngân hàng từ 30% lên 35% nhằm phục vụ nhu cầu tăng vốn trong tương lai. Trong bối cảnh thanh khoản hệ thống hiện nay, ông Minh không loại trừ khả năng Chính phủ sẽ cân nhắc hướng đi này để hỗ trợ quá trình tăng vốn của các ngân hàng.

“ Nếu câu chuyện nới room ngoại được nhắc lại và chấp thuận sớm vào cuối năm nay hoặc sang năm tới, đây sẽ là cú hích cực kỳ lớn cho nhóm cổ phiếu ngân hàng. Thực tế, câu chuyện định giá thấp thì ai cũng đã thấy, nhưng thị trường luôn cần những động lực đủ mạnh để kích hoạt ”, ông Minh nhận định.