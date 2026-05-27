Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Đoàn Văn Hiểu Em: Điện Máy Xanh sẽ vượt kế hoạch, định giá đang quá rẻ

Hà Linh | 27-05-2026 - 16:06 PM | Thị trường chứng khoán

Ông Đoàn Văn Hiểu Em: Điện Máy Xanh sẽ vượt kế hoạch, định giá đang quá rẻ

Theo ông Hiểu Em, với việc vượt kế hoạch ban đầu, P/E fw 2026 của doanh nghiệp sẽ chỉ còn khoảng 10 lần, “quá thấp, quá rẻ với ngành điện máy”.

Ngày 27/5, CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh (DMX) tổ chức roadshow IPO với chủ đề “thương vụ tỷ đô” thu hút sự quan tâm lớn của giới đâu tư. Theo kế hoạch, Điện Máy Xanh sẽ chào bán 179,5 triệu cổ phiếu phổ thông với giá 80.000 đồng/cp, tương ứng tổng giá trị vốn huy động 14.360 tỷ đồng. Định giá trước IPO vào khoảng 3,35 tỷ USD.

Chia sẻ tại buổi roadshow, ông Đoàn Văn Hiểu Em - Tổng Giám đốc Điện Máy Xanh cho biết, thương vụ IPO sẽ hoàn tất trong tháng 7, doanh nghiệp dự kiến niêm yết vào đầu tháng 8. Ngay khi lên sàn, Điện Máy Xanh sẽ thực hiện chia cổ tức bằng tiền mặt với 4.000 đồng cho mỗi cổ phiếu, tương ứng tỷ suất 5% trên giá IPO.

Năm 2026, Điện Máy Xanh đặt mục tiêu doanh thu khoảng 122.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 7.350 tỷ đồng, tương ứng tăng lần lượt khoảng 15% và 20% so với năm trước. Ông Hiểu Em cho biết, doanh nghiệp tự tin hoàn thành vượt xa kế hoạch đề ra trên cơ sở tình hình kinh doanh giai đoạn đầu năm.

Quý 1/2026, Điện Máy Xanh ghi nhận doanh thu hơn 32.400 tỷ đồng, tăng khoảng 33% so với cùng kỳ, tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu mảng bán lẻ điện máy. Tăng trưởng diễn ra đồng đều trên tất cả các chuỗi và nhóm sản phẩm chính, với mức tăng trưởng doanh số trên cửa hàng đạt 34%. Lợi nhuận ròng đạt 2.218 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 49% so với cùng kỳ.

Về phần định giá, dựa trên kế hoạch đề ra, P/E fw 2026 của Điện Máy Xanh sẽ vào khoảng 12 lần. Tuy nhiên, theo ông Hiểu Em, với việc vượt kế hoạch ban đầu, P/E fw 2026 của doanh nghiệp sẽ chỉ còn khoảng 10 lần. “Quá thấp, quá rẻ với ngành điện máy”, ông Hiểu Em nhấn mạnh.

Về dài hạn, trái với lo ngại lĩnh vực điện máy rơi vào bão hoà, Điện Máy Xanh đánh giá thị trường vẫn có tiềm năng tăng trưởng nhờ chu kỳ thay thế thiết bị chưa từng có đến từ cuộc cách mạng AI. Theo tính toán của Điện Máy Xanh, thị trường bán lẻ điện máy của Việt Nam có thể đạt quy mô 15 tỷ USD vào năm 2030, tương ứng tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) đạt 8,2%.

Với thị phần số 1 thị trường, Điện Máy Xanh đặt mục tiêu doanh thu 182.000 tỷ đồng (CAGR 11%) và bứt phá lợi nhuận sau thuế lên mức 13.000 tỷ đồng (CAGR 16%) vào năm 2030. Kết quả hiện tại cộng hưởng thêm tác động từ IPO, tạo nền tảng cho chu kỳ tăng trưởng mới giai đoạn 2026-2030 của Điện Máy Xanh, tự tin lên kế hoạch tăng trưởng 2 con số mỗi năm.

Hà Linh

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nhà đầu tư Thái Lan rút vốn khỏi 2 quỹ ETF quy mô hàng đầu Việt Nam

Nhà đầu tư Thái Lan rút vốn khỏi 2 quỹ ETF quy mô hàng đầu Việt Nam Nổi bật

Ông Đoàn Văn Hiểu Em "mở bát" chi 160 tỷ đồng mua cổ phiếu DMX trong đợt IPO

Ông Đoàn Văn Hiểu Em "mở bát" chi 160 tỷ đồng mua cổ phiếu DMX trong đợt IPO Nổi bật

Đổi vàng thành tiền để mua nhà: Cách hay chống 'vàng hóa' nền kinh tế

Đổi vàng thành tiền để mua nhà: Cách hay chống 'vàng hóa' nền kinh tế

15:59 , 27/05/2026
Ông Trịnh Văn Quyết đang giữ vai trò gì tại Tập đoàn FLC?

Ông Trịnh Văn Quyết đang giữ vai trò gì tại Tập đoàn FLC?

15:58 , 27/05/2026
Hé lộ tham vọng của V-Film: Vingroup (VIC) muốn đưa phim Việt ra toàn cầu

Hé lộ tham vọng của V-Film: Vingroup (VIC) muốn đưa phim Việt ra toàn cầu

15:53 , 27/05/2026
Biến động nhân sự tại Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia

Biến động nhân sự tại Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia

15:50 , 27/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên