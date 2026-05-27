Ông Đoàn Văn Hiểu Em "mở bát" chi 160 tỷ đồng mua cổ phiếu DMX trong đợt IPO

Trong thông báo mới nhất, CEO Điện Máy Xanh - ông Đoàn Văn Hiểu Em đã công bố hoàn tất đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu IPO của CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh (DMX). Với giá đăng ký 80.000 đồng/cp giá trị đặt mua là 160 tỷ đồng, số tiền đặt cọc 10% là 16 tỷ đồng.

Lãnh đạo này cho biết động thái này nhằm khẳng định niềm tin và cam kết dài hạn với hành trình tăng trưởng mới của DMX 2026-2030.

Hôm nay 27/5/2026 nhà đầu tư đã chính thức được đăng ký mua và đặt cọc trong đợt chào bán 179.500.000 cổ phiếu phổ thông với giá 80.000 đồng/cp của DMX. Nhà đầu tư đăng ký trực tuyến qua ứng dụng hoặc website của đại lý phân phối là CTCK Vietcap; các tổ chức nhận đăng ký mua bao gồm CTCP chứng khoán Hồ Chí Minh (HSC), CTCK DNSE, CTCK Sài Gòn - Hà Nội (SHS), CTCK TCBS, CTCK KIS Việt Nam, CTCK VNDIRECT, CTCK BSC.

Kết quả phân bổ cổ phiếu sẽ được công bố trong hai ngày 18–19/6/2026, và thời gian nộp tiền mua cổ phiếu còn lại của nhà đầu tư là từ 22–29/6/2026.

Đây là một trong những thương vụ IPO lớn nhất lịch sử ngành bán lẻ điện máy tại Việt Nam, diễn ra trong bối cảnh mảng điện thoại, điện máy tiếp tục ghi nhận tăng trưởng doanh thu khả quan và thương vụ nhận được thu hút ngày càng lớn của thị trường vốn. Cổ phiếu DMX dự kiến niêm yết trên HOSE vào đầu tháng 8/2026.

Ngoài ra, nhà đầu tư cá nhân tham gia sớm đợt IPO Điện Máy Xanh có cơ hội nhuận được voucher mua hàng với tổng giá trị ưu đãi lên tới 2,65 tỷ đồng, áp dụng cho 500 nhà đầu tư đăng ký sớm nhất, hợp lệ và được phân bổ thành công số lượng cổ phiếu đạt các ngưỡng quy định.

Bên cạnh quy mô IPO lớn, Điện Máy Xanh lần đầu công bố rõ ràng hơn bức tranh tăng trưởng những năm tới, cùng kế hoạch cổ tức tiền mặt đáng chú ý, tạo nên chân dung cổ phiếu cộng hưởng cả 2 đặc tính về tăng trưởng - vừa có dòng tiền chia hàng năm từ chính sách cổ tức cam kết tối thiểu 50%/LNST.

Trong 3 tháng đầu năm 2026, Điện Máy Xanh ghi nhận doanh thu hơn 32.400 tỷ đồng, tăng khoảng 33% so với cùng kỳ, tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu mảng bán lẻ điện máy. Tăng trưởng diễn ra đồng đều trên tất cả các chuỗi và nhóm sản phẩm chính, với mức tăng trưởng doanh số trên cửa hàng (Same Store Sales Growth - SSSG) đạt 34%. Lợi nhuận ròng đạt 2.218 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 49% so với cùng kỳ.

Năm 2026, Điện Máy Xanh đặt mục tiêu doanh thu khoảng 122.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 7.350 tỷ đồng, tương ứng tăng lần lượt khoảng 15% và 20% so với năm trước.

Dựa trên kết quả thực tế DMX trong quý I (tăng trưởng 49%), Vietcap dự phóng Lợi nhuận sau thuế năm 2026 của DMX có thể bứt phá lên mức 9.324 tỷ đồng (tương đương EPS đạt 7.828 VND/cổ phiếu), tương ứng mức định giá P/E fw2026 ở ngưỡng rất hấp dẫn, xấp xỉ 10 lần. Nếu xét ở thời điểm trước phát hành, mức P/E này chỉ còn 9,8 lần.