Quỹ Bạc lớn nhất thế giới bất ngờ bán gần 37 tấn

Theo cập nhật mới nhất, quỹ bạc lớn nhất thế giới do BlackRock quản lý thông qua quỹ iShares Silver Trust (SLV) đã đảo chiều bán ròng 36,57 tấn bạc trong phiên 26/5, kéo tổng lượng bạc nắm giữ giảm còn 15.180 tấn. Động thái “quay xe” diễn ra sau giai đoạn quỹ này liên tục gom vào hơn trăm tấn bạc trong tháng qua.

Động thái bán ròng xuất hiện trong bối cảnh giá bạc thế giới trong phiên giá bạc chịu áp lực điều chỉnh, lùi về quanh vùng 76 USD/ounce. Thời gian gần đây, kim loại quý này chủ yếu dao động trong biên độ hẹp 75–78 USD/ounce khi thị trường liên tục chịu tác động từ đồng USD mạnh lên và mặt bằng lợi suất trái phiếu Mỹ neo ở mức cao.

Trong tuần trước, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm duy trì trên 5%, còn lợi suất kỳ hạn 10 năm giữ trên 4,5%. Mặt bằng lợi suất cao khiến chi phí cơ hội nắm giữ các tài sản không sinh lời như bạc tăng lên, qua đó làm suy giảm sức hấp dẫn của kim loại quý này trong ngắn hạn.

Không chỉ vậy, thị trường còn ngày càng nghiêng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt trong thời gian dài hơn, thậm chí không loại trừ khả năng tăng lãi suất trở lại nếu áp lực lạm phát tiếp tục kéo dài.

Ông David Morrison, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Trade Nation, cho rằng giá kim loại quý có thể tiếp tục gặp khó khi thị trường bắt đầu định giá mạnh hơn cho các kịch bản tăng lãi suất. Theo công cụ FedWatch của CME, xác suất Fed tăng thêm 25 điểm cơ bản trước cuối năm hiện ở mức 42%, cao hơn khả năng giữ nguyên lãi suất ở mức 30%. Trong khi đó, xác suất tăng 50 điểm cơ bản đã tăng từ 0% cách đây một tháng lên 22%.

Bên cạnh áp lực từ lãi suất, thị trường bạc còn chịu thêm tác động từ Ấn Độ – một trong những quốc gia tiêu thụ bạc lớn nhất thế giới. Theo các chuyên gia phân tích của Heraeus, Chính phủ Ấn Độ đã nâng thuế nhập khẩu vàng và bạc từ 6% lên 15% kể từ ngày 13/5 nhằm hỗ trợ đồng rupee, đồng thời đưa bạc thỏi độ tinh khiết 999 cùng nhiều dạng bạc bán thành phẩm vào diện “nhập khẩu hạn chế”.

Heraeus cho biết hai nhóm sản phẩm này chiếm khoảng 90% lượng bạc nhập khẩu của Ấn Độ. Động thái mới nhằm ngăn các nhà giao dịch lợi dụng kẽ hở khai báo bạc dưới dạng trang sức để né thuế nhập khẩu đối với bạc nguyên liệu. Điều này đồng nghĩa nhu cầu bạc từ Ấn Độ có thể suy yếu trong thời gian tới, qua đó tiếp tục tạo áp lực giảm lên giá bạc toàn cầu.

Ông Christopher Lewis nhận định những nhịp giảm sâu có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, nhưng đồng thời cũng mở ra cơ hội mua vào khi lực cầu thường gia tăng mạnh ở các vùng giá thấp.

Các thông tin liên quan đến tiến trình đàm phán tại Trung Đông đang khiến tâm lý nhà đầu tư thay đổi nhanh chóng. Dù Mỹ phát tín hiệu tích cực về khả năng sớm đạt được thỏa thuận, thị trường vẫn duy trì sự thận trọng khi nhiều kỳ vọng trước đó từng không trở thành hiện thực, khiến giá bạc nhiều lần quay đầu giảm mạnh sau các nhịp hồi phục.

Tuy nhiên, về triển vọng dài hạn, giới phân tích vẫn đánh giá bạc còn dư địa tăng giá đáng kể. Hiện kim loại quý này tiếp tục dao động trong vùng 70–90 USD/ounce, trong khi lực mua vẫn có xu hướng gia tăng mỗi khi giá điều chỉnh về vùng thấp.