Động thái “lạ” của quỹ vàng lớn nhất thế giới

Theo dữ liệu từ sàn Kitco, giá vàng thế giới vừa có phiên sụt mạnh 1,4% trong phiên ngày thứ Ba (26/5), qua đó về sát mốc 4.500 USD/oz. Quỹ vàng “khổng lồ” SPDR Gold Trust ghi nhận trạng thái án binh bất động trong phiên cùng ngày. Lượng vàng nắm giữ không thay đổi ở mức 1.035 tấn vàng.

Căng thẳng địa chính trị gia tăng tại Trung Đông đã đẩy giá dầu thô Brent tại thị trường London tăng mạnh trong phiên 26/5, đóng cửa ở mức 99,58 USD/thùng. Giá dầu tăng, kỳ vọng lãi suất tăng lại được đẩy lên, gây áp lực mất giá lên vàng.

Mặt khác, sức ép giảm giá vàng ngày thứ Ba còn đến từ sự tăng giá của đồng USD. Chỉ số Dollar Index đóng cửa ở mức 99,24 điểm, tăng 0,23%. Trong 3 tháng trở lại đây, Dollar Index đã tăng gần 1,5% nhờ bạc xanh phát huy tốt vai trò “hầm trú ẩn” và hưởng lợi từ vị thế nước xuất khẩu ròng năng lượng của Mỹ.

Mặc dù giá vàng và bạc đang chững lại do lo ngại lạm phát gia tăng làm giảm sự quan tâm của nhà đầu tư, nhưng diễn biến giá hiện tại không làm giảm đi nhu cầu chưa từng có đối với kim loại quý này, khi Xưởng đúc tiền Hoàng gia Anh báo cáo nhu cầu kỷ lục vào đầu năm.

Hôm thứ Ba, Xưởng đúc tiền Hoàng gia Anh cho biết họ đã kết thúc năm tài chính bận rộn nhất từ trước đến nay khi các giao dịch kim loại quý trực tuyến đạt mức cao kỷ lục. Mặc dù xưởng đúc tiền không cung cấp số liệu bán vàng thỏi chính xác, nhưng họ cho biết doanh số bán vàng thỏi được miễn thuế thu nhập từ lãi vốn đã tăng 94% so với cùng kỳ năm ngoái. Đồng thời, doanh số bán bạc thỏi cũng tăng mạnh, lên tới 1.000%.