Một cổ phiếu trên HoSE liên tục "trần cứng" từ khi niêm yết, vốn hóa vượt 1.300 tỷ đồng

Giữa lúc VN-Index chật vật tại vùng giá cao, cổ phiếu AAN của CTCP Lương thực A An lại trở thành điểm sáng hiếm hoi khi hút mạnh sự chú ý của dòng tiền. Kết phiên 26/5, AAN đóng cửa tại 20.550 đồng/cp, tương ứng tăng 7% với khoảng 22.000 cổ phiếu được khớp lệnh.

Đáng chú ý, AAN mới chính thức niêm yết trên HoSE từ ngày 22/5. Ngay trong phiên giao dịch đầu tiên, cổ phiếu này đã tăng trần từ phiên ATO, tương ứng tăng 20% lên 18.000 đồng/cp. Sau đó, lực cầu tiếp tục duy trì tích cực, giúp AAN giữ trọn sắc tím trong cả 3 phiên đầu tiên trên sàn.

Diễn biến bứt phá ngay trong những phiên giao dịch đầu tiên đã đưa vốn hóa thị trường của Lương thực A An vượt mốc 1.330 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh tăng trưởng tích cực trước thềm niêm yết

Theo tìm hiểu, CTCP Lương thực A An được thành lập năm 2021 trên nền tảng phát triển từ mảng kinh doanh lúa gạo của Tập đoàn Tân Long. Doanh nghiệp tập trung phát triển các sản phẩm gạo sạch, an toàn, chất lượng cao, đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của thị trường trong nước và quốc tế. A An hiện sở hữu hệ thống nhà máy chế biến gạo quy mô hàng đầu khu vực.

Về cơ cấu sở hữu, ﻿tính đến ngày 31/12/2025, Siba Holdings sở hữu 52,14% vốn cổ phần tại A An. Siba Holdings do ông Trương Sỹ Bá – nhà sáng lập kiêm Chủ tịch HĐQT Tân Long Group nắm giữ 98% vốn. Ông Bá đồng thời cũng giữ vị trí chủ tịch HĐQT của Siba Holdings.

Trên sàn chứng khoán, 'hệ sinh thái' của ông Trương Sỹ Bá đã﻿ có 2 doanh nghiệp là CTCP Tập đoàn cơ khí công nghệ cao SIBA (mã SBG) và CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam (mã BAF).

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2026, doanh thu thuần đạt 802 tỷ đồng, tăng 9,4% so với cùng kỳ. Trừ đi thuế phí, công ty báo lãi sau thuế 8,5 tỷ đồng, tăng 85% so với kết quả quý 1/2025.

Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, A An đặt mục tiêu doanh thu 4.300 tỷ đồng, tăng gần 30% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 58 tỷ đồng, tăng hơn 28%. Như vậy, sau 3 tháng đầu năm, công ty đã hoàn thành 18% kế hoạch doanh thu và 15% kế hoạch lợi nhuận.﻿

Trước đó, năm 2025, AAN ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan với doanh thu thuần đạt hơn 3.318 tỷ đồng, tăng 36% so với năm 2024; lợi nhuận sau thuế đạt gần 45 tỷ đồng, tăng hơn 60%. Lợi nhuận gộp đạt 188 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ.

Ở một diễn biến liên quan, ﻿HOSE vừa thông báo cổ phiếu AAN chưa đủ điều kiện giao dịch margin do thời gian niêm yết dưới 06 tháng.