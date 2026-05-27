CEO Điện Máy Xanh tiết lộ lý do IPO: Muốn “giải oan” cho ngành bán lẻ điện máy

Tại chương trình Cafe Cùng Chứng do Chứng khoán SSI tổ chức, ông Đoàn Văn Hiểu Em, CEO CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh , đã có những chia sẻ đáng chú ý về bức tranh ngành bán lẻ, triển vọng tăng trưởng của Điện Máy Xanh cũng như lý do chuỗi này IPO thời gian tới.

Theo ông Hiểu Em, nếu nhìn trong khoảng 5 năm gần đây, không chỉ Việt Nam mà cả thế giới đều trải qua giai đoạn thị trường không thực sự thuận lợi. Giai đoạn 2020–2021 chịu tác động từ Covid-19, trong khi 2022–2023 là thời kỳ kinh tế toàn cầu đối mặt với suy thoái và nhiều biến động.

Tuy nhiên, bước sang 2025–2026, nền kinh tế đã xuất hiện các tín hiệu hồi phục rõ hơn. Trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam được đánh giá là một trong những điểm sáng khi nhiều ngành nghề như sản xuất, bất động sản bắt đầu phục hồi.

Với riêng bán lẻ, ông Hiểu Em cho rằng ngành này thường có độ trễ so với các ngành sản xuất hay bất động sản. Khi các lĩnh vực này phục hồi, tạo thêm việc làm và thu nhập cho người dân, sức mua mới dần quay trở lại.

“Kết quả năm 2024, 2025 và những tháng đầu năm 2026 mới chỉ là sự khởi đầu cho quá trình hồi phục dài hơn của nền kinh tế”, CEO Điện Máy Xanh nhận định.

Vì sao Điện Máy Xanh muốn IPO?

Một trong những nội dung đáng chú ý nhất được ông Đoàn Văn Hiểu Em chia sẻ là câu chuyện IPO Điện Máy Xanh.

Theo ông, trước đây thị trường phần lớn biết đến MWG như một doanh nghiệp vận hành nhiều chuỗi và nhiều mảng kinh doanh khác nhau, từ điện thoại, điện máy, sản phẩm cao cấp cho đến bán lẻ thực phẩm. Tuy nhiên, khi quá nhiều ngành hàng cùng nằm trong một mã cổ phiếu, nhà đầu tư có thể chưa nhìn thấy đầy đủ đặc thù và tiềm năng riêng của từng mảng.

Với Điện Máy Xanh, chuỗi này hiện có quy mô hơn 3.000 cửa hàng, nắm trên 55% thị phần và đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mới. Khác với những mô hình còn tập trung mở rộng số lượng điểm bán, Điện Máy Xanh được ông Hiểu Em mô tả là đang chuyển từ tăng trưởng về “lượng” sang tăng trưởng về “chất”.

Theo CEO Điện Máy Xanh, trong ngành bán lẻ hiện đại, doanh nghiệp không chỉ bán sản phẩm, mà quan trọng hơn là bán giải pháp để khách hàng mua sắm dễ dàng hơn, tối ưu chi phí hơn và an tâm sử dụng sản phẩm trong suốt vòng đời.

Từ đó, ông cho biết việc IPO Điện Máy Xanh có một số mục tiêu chính. Thứ nhất là minh bạch hóa hoạt động, giúp chuỗi vận hành độc lập hơn và phù hợp hơn với đặc thù riêng của ngành điện thoại, điện máy.

Thứ hai là để “giải oan” cho ngành này. Theo ông Hiểu Em, ngành điện thoại, điện máy trong nhiều năm qua vẫn duy trì tăng trưởng hai chữ số, nhưng thị trường thường nhìn nhận đây là ngành đã bão hòa. Ở góc nhìn của người trong cuộc, ông cho rằng dư địa tăng trưởng của ngành vẫn còn rất lớn trong những năm tới.

“Việc niêm yết và tách bạch riêng Điện Máy Xanh sẽ giúp nhà đầu tư có cái nhìn chính xác hơn về tốc độ tăng trưởng của ngành điện thoại, điện máy”, ông Hiểu Em chia sẻ.

Ngoài ra, một lý do khác được CEO Điện Máy Xanh đề cập là tạo cơ hội cho thế hệ lãnh đạo kế cận. Nếu thế hệ sáng lập như ông Nguyễn Đức Tài đã tạo dựng Thế Giới Di Động, thì đội ngũ lãnh đạo hiện nay của Điện Máy Xanh sẽ tiếp nối để tạo ra chu kỳ tăng trưởng mới cho mảng kinh doanh này.

5 trụ cột tăng trưởng mới của Điện Máy Xanh

Vị CEO nhấn mạnh rằng, Điện Máy Xanh đã xác lập 5 trụ cột quan trọng cho chu kỳ tăng trưởng tiếp theo.

Trụ cột đầu tiên là chuyển từ lượng sang chất . Nếu trước đây chuỗi tập trung mở rộng hệ thống cửa hàng, giai đoạn tới sẽ là tối ưu hiệu quả trên từng điểm bán.

Thứ hai là mang đến các giải pháp tài chính , giúp người tiêu dùng mua sắm dễ dàng hơn, nhất là trong bối cảnh sức mua đang hồi phục nhưng vẫn còn thận trọng.

Thứ ba là phát triển dịch vụ Thợ Điện Máy Xanh . Đây được xem là mảnh ghép giúp doanh nghiệp không chỉ kết thúc chu kỳ bán hàng khi sản phẩm đến tay khách hàng, mà còn mở ra một chu kỳ dịch vụ mới, đồng hành với khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm.

Thứ tư là phát triển Super app , mở rộng kênh bán hàng từ offline sang nền tảng online, qua đó tăng khả năng tiếp cận và phục vụ khách hàng.

Cuối cùng là EraBlue tại Indonesia. Theo ông Hiểu Em, nếu Điện Máy Xanh đã có 16 năm phát triển tại Việt Nam và MWG có 21 năm hình thành, thì EraBlue được kỳ vọng chỉ cần một nửa thời gian để tạo dựng một “Điện Máy Xanh thứ hai” tại thị trường Indonesia.

CEO Điện Máy Xanh cho rằng 5 trụ cột này sẽ là động lực quan trọng giúp chuỗi tiếp tục bứt phá và tạo ra kết quả tăng trưởng trong tương lai.