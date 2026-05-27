Sonadezi Long Thành muốn bán toàn bộ hơn 1,2 cổ phiếu quỹ còn lại

Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành (MCK: SZL, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt phương án bán cổ phiếu quỹ.

Theo kế hoạch được thông qua, Sonadezi Long Thành dự kiến đăng ký bán toàn bộ hơn 1,2 triệu cổ phiếu quỹ nhằm mục đích bổ sung vốn lưu động cho công ty.

Thời gian dự kiến giao dịch sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo bán cổ phiếu quỹ. Thời hạn giao dịch không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch, dự kiến trong quý II, III/2026.

Phương thức giao dịch là thỏa thuận và khớp lệnh trên sàn HoSE. Giá bán/khoảng giá đặt lệnh bán cổ phiếu quỹ theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch và dự kiến không thấp hơn 45.000 đồng/cổ phiếu, đảm bảo tuân thủ quy định.

Trong mỗi ngày giao dịch, tổng khối lượng đặt bán tối thiểu từ 3% và tối đa là 10% khối lượng giao dịch đã đăng ký với UBCKNN (khối lượng đặt bán không bao gồm khối lượng hủy lệnh và quy định này được miễn trừ khi khối lượng bán còn lại ít hơn 3%).

Trước đó, kết thúc khoảng thời giao dịch từ ngày 26/3/2026 đến ngày 24/4/2026, Sonadezi Long Thành chỉ bán ra thành công 558.000 cổ phiếu quỹ trong tổng số gần 1,8 triệu cổ phiếu đăng ký bán. Lý do không thực hiện hết số lượng dự kiến giao dịch là do không có nhà đầu tư mua hết.

Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu quỹ của Sonadezi Long Thành giảm từ gần 1,8 triệu cổ phiếu xuống còn hơn 1,2 triệu cổ phiếu như hiện tại.

Với giá giao dịch bình quân là 49.237 đồng/cổ phiếu, Sonadezi Long Thành đã thu về gần 27,5 tỷ đồng từ giao dịch bán cổ phiếu quỹ nêu trên.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính quý I/2026, Sonadezi Long Thành ghi nhận doanh thu thuần hơn 138,9 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 32,1 tỷ đồng, tăng 21,6%.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của Sonadezi Long Thành tăng 7,5% so với đầu năm, lên mức gần 2.180 tỷ đồng. Trong đó, bất động sản đầu tư ghi nhận hơn 559,4 tỷ đồng và đầu tư tài chính dài hạn hơn 398 tỷ đồng, lần lượt chiếm 25,7% và 18,3% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 1.462,8 tỷ đồng, tăng 8,7% so với đầu năm. Trong đó, doanh thu chờ phân bổ dài hạn hơn 734,4 tỷ đồng, chiếm 50,2% tổng nợ.



