Một thế lực "tung" hơn trăm tỷ gom cổ phiếu HOSE phiên giảm điểm

An Thái | 26-05-2026 - 23:57 PM | Thị trường chứng khoán

Tự doanh CTCK mua ròng 114 tỷ đồng trên HOSE.

Sau phiên phục hồi với thanh khoản ở mức cạn kiệt, thị trường đã có diễn biến với độ rộng tích cực hơn trong phiên 26/5. Đóng cửa, VN-Index giảm nhẹ 1,85 điểm (-0,10%) về mức 1.884,18 điểm.

Cụ thể, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại VIB với giá trị -42 tỷ đồng, tiếp theo là VPB (-24 tỷ), MSN (-23 tỷ), PDR (-18 tỷ) và MBB (-16 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng như HHV (-5 tỷ), DXG và GVR cùng ở mức -3 tỷ, SSI và CTG cùng ghi nhận -2 tỷ đồng.

Chiều ngược lại, cổ phiếu VHM được mua ròng mạnh nhất với giá trị 67 tỷ đồng. Theo sau là VIC (38 tỷ), FPT (27 tỷ), TCB (25 tỷ), STB (23 tỷ), HPG (21 tỷ), DCM (15 tỷ), FUEVFVND (11 tỷ), VCB (9 tỷ) và EIB (6 tỷ đồng).

