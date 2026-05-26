Loạt cổ phiếu PDR, VAB, VNE, VVS bất ngờ tăng hết biên độ, “trắng bên bán”

Tâm điểm sự chú ý trong phiên giao dịch 26/5 đổ dồn về mã cổ phiếu PDR của CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt, khi mã cổ phiếu địa ốc này bất ngờ tăng hết biên độ, cùng thanh khoản đột biến.

Kết phiên, giá cổ phiếu PDR tăng trần 6,94% lên mức 16.950 đồng/cổ phiếu, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh tăng đột biến, đạt gần 38 triệu đơn vị.

Đáng chú ý, mã cổ phiếu địa ốc này rơi vào trạng thái “trắng bên bán”, dư mua trần gần 3,2 triệu đơn vị. Đà tăng bứt phá này kéo vốn hóa thị trường của Phát Đạt tăng mạnh lên mức hơn 16.912 tỷ đồng.

Cổ phiếu PDR ghi nhận đà tăng bứt phá trong bối cảnh công ty địa ốc này vừa có thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Thông qua quyết định đầu tư của Công ty có giá trị từ 35% đến dưới 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

Cổ phiếu PDR "tím lịm" cùng thanh khoản đột biến trong phiên 26/5.

Trước đó, nhiều nguồn tin cho thấy, Phát Đạt chuẩn bị tham gia vào phát triển dự án Thủ Thiêm Eco Smart City có tổng vốn đầu tư khoảng 50.000 tỷ đồng. Khi tham gia đầu tư với tỷ lệ khoảng 35%, phần vốn mà Phát Đạt “đổ” vào dự án này có thể lên tới khoảng 17.000 tỷ đồng.

Không chỉ riêng cổ phiếu PDR, cổ phiếu VAB của Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) cũng gây chú ý mạnh, khi tăng hết biên độ, cùng thanh khoản đột biến.

Kết phiên, giá cổ phiếu VAB tăng trần 6,9% lên 10.850 đồng/cổ phiếu, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh tăng đột biến, đạt hơn 3,7 triệu đơn vị - tăng gần 30 lần so với phiên trước.

Mã cổ phiếu nhà băng này cũng rơi vào tình trạng “trắng bên bán”, với dư mua trần 29,4 nghìn đơn vị. Vốn hóa thị trường của VietABank tăng mạnh lên mức 8.857 tỷ đồng.

Động lực chính của đà tăng bứt phá của cổ phiếu VAB đến từ thông tin VietABank chính thức triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ trong năm 2026, một bước đi quan trọng đã được cổ đông thông qua trước đó.

Trong đợt đầu tiên, ngân hàng dự kiến phát hành hơn 122 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 15%, tương đương quy mô gần 1.225 tỷ đồng. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ sẽ tăng từ hơn 8.100 tỷ lên gần 9.400 tỷ đồng.

Đây mới chỉ là một phần trong kế hoạch tăng vốn quy mô lớn của VietABank trong năm nay. Theo phương án đã được thông qua, tổng mức tăng vốn dự kiến lên tới hơn 55%, đưa vốn điều lệ từ 8.164 tỷ đồng lên khoảng 12.688 tỷ đồng.

Tương tự, cổ phiếu VNE của Tổng công ty Cổ phần Xây dựng Việt Nam (VNECO) tiếp tục gây bất ngờ mạnh, khi tăng hết biên độ, với tình trạng “trăng bên bán” - dư mua trần gần 1,4 triệu đơn vị.

Kết phiên, giá cổ phiếu VNE tăng trần 6,67% lên 2.720 đồng/cổ phiếu, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh đạt 531,9 nghìn đơn vị. Vốn hóa thị trường của VNECO tăng mạnh lên mức 223,2 tỷ đồng.

Đây là phiên tăng trần thứ 2 liên tiếp cùng tình trạng “trắng bên bán” của mã cỏ phiếu ngành xây lắp điện lực này. Đáng chú ý, ngay trước đó, mã cổ phiếu này trải qua 3 phiên giảm sàn cùng tình trạng “trắng bên mua”.

Đà tăng bứt phá của cổ phiếu VNE diễn ra ngay sau khi phía công ty lên tiếng làm rõ trạng thái chuyển sàn giao dịch, đính chính các thông tin sai lệch và cập nhật lộ trình phát triển của công ty. Đồng thời, phía công ty này cũng khẳng định không tham gia, không trúng thầu và không thực hiện bất kỳ gói thầu xây lắp hay hạng mục công việc nào thuộc siêu dự án Đường dây 500kV mạch 3.

Ngoài ra, 2 mã cổ phiếu PET của Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco) và cổ phiếu VVS của CTCP Đầu tư Phát triển máy Việt Nam cũng ghi nhận đà tăng hết biên độ, cùng thanh khoản đột biến.

Cụ thể, cổ phiếu PET tăng kịch trần 7% lên 52.000 đồng/cổ phiếu, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh đạt hơn 3,2 triệu đơn vị - tăng gần 4 lần so với phiên trước.

Cổ phiếu VVS tăng trần 6,96% lên 115.200 đồng/cổ phiếu, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh đạt 207,8 nghìn đơn vị - tăng hơn 4 lần so với phiên trước.

“Gánh nặng” cổ phiếu “họ” Vin

Trong khi sắc xanh xuất hiện ở hầu hết các nhóm ngành, thì đà giảm của cổ phiếu “họ” Vin trở thành “gánh nặng”, kéo VN-Index giảm gần 2 điểm.

Kết phiên, chỉ số VN-Index giảm 1,85 điểm, xuống 1.884,18 điểm. Chỉ số HNX-Index tăng 6,35 điểm, lên 278,15 điểm. Chỉ số UPCoM-Index giảm 0,06 điểm, xuống 126,05 điểm.

Cổ phiếu "họ" Vin trở thành "gánh nặng" của thị trường, trong ngày sắc xanh phủ kín nhiều nhóm ngành trên sàn HoSE.

Dù chỉ số chính VN-Index giảm gần 2 điểm, nhưng trên sàn HoSE, số lượng cổ phiếu tăng giá nhiều gần gấp đôi cổ phiếu giảm, với 210 cổ phiếu tăng giá (gồm 7 mã tăng trần) so với 117 mã giảm giá (gồm 1 mã giảm sàn).

Cổ phiếu “họ” Vin trở thành “gánh nặng” của thị trường, khi đồng loạt điều chỉnh mạnh, với VHM -3,09%, VIC -2,65%, VRE -0,3%. Trong khi, VPL đứng giá.

Ngoài ra, một số cổ phiếu vốn hóa lớn tại các nhóm ngành khác giảm sâu, gây áp lực lên chỉ số chính, như: HCM -1,24%, BVH -1,28%, GEE -2,88%, DGC –1,24%, SAB -1,46%, …

Ở chiều ngược lại, cổ phiếu ngân hàng trở thành tâm điểm thu hút dòng tiền từ các nhà đầu tư, với VAB +6,9%, ACB +5,31%, MBB +2,82%, VPB +2,22%, VIB +2,2%, BID +1,4%, …

Tương tự, cổ phiếu chứng chứng khoán cũng hồi phục mạnh, với: SSI +2%, VCI +1,41%, VCK +1,05%, VND +2,84%, CTS +2,33%, …

Tại nhóm cổ phiếu bất động sản, ngoài trừ nhóm cổ phiếu “họ” Vin điều chỉnh mạnh, nhiều mã cổ phiếu vốn hóa lớn tại nhóm này ghi nhận đà tăng ấn tượng, như: PDR +6,94%, DXG +2,36%, NLG +1,72%, TCH +2,24%, KDH +1,75%, BCM +2,44%, …

Bên cạnh đó, loạt cổ phiếu vốn hóa lớn tại các nhóm ngành khác ghi nhận đà tăng bứt phá, đóng góp kìm hãm đà giảm của chỉ số chính, như: FPT +1,36%, BSR +1,06%, PC1 +1,79%, GMD +1,21%, HSG +1,99%, GVR +2,48%, HVN +3,06%, …

Hôm nay, khối ngoại bán ròng gần 900 tỷ đồng trên cả 3 sàn. Trong đó, khối ngoại “xả” mạnh nhất cổ phiếu MSB với giá trị hơn 488 tỷ đồng. Theo sau là cổ phiếu HPG (150,07 tỷ đồng), cổ phiếu VIC (129,62 tỷ đồng), cổ phiếu VHM (120,86 tỷ đồng), …

Ở chiều mua vào, khối ngoại “gom” mạnh nhất cổ phiếu PDR với giá trị hơn 64 tỷ đồng. Theo sau là cổ phiếu ACB (49,24 tỷ đồng), cổ phiếu SSI (47,3 tỷ đồng), cổ phiếu VCB (45,05 tỷ đồng), cổ phiếu DXG (43,4 tỷ đồng), …