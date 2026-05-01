Tiền vào chứng khoán xuống mức thấp nhất 2 tháng, điều gì đang diễn ra?

Thị trường chứng khoán Việt Nam khởi đầu tuần mới không mấy thuận lợi. Dù VN-Index tăng 9 điểm lên 1.886 điểm chốt phiên 25/5, song sắc xanh của chỉ số không phản ánh đầy đủ diễn biến chung trên thị trường. Trên HoSE, số mã giảm lên tới 174 mã, áp đảo so với 129 mã tăng.

Đáng chú ý, thanh khoản là điểm trừ lớn khi giá trị khớp lệnh chỉ đạt chưa đầy 13.900 tỷ đồng, mức thấp nhất trong gần 2 tháng, kể từ phiên 7/4.

Diễn biến này cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang đi ngược với điểm số của chỉ số. VN-Index vẫn giữ được sắc xanh nhờ lực nâng từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn, nhưng dòng tiền chung lại tỏ ra khá dè dặt. Nói cách khác, thị trường tăng điểm nhưng cảm giác giao dịch không thực sự tích cực khi độ rộng nghiêng về bên giảm và thanh khoản co hẹp mạnh.

Tiền vào chứng khoán về thấp nhất 2 tháng.

Thực tế, yếu tố phân hóa trên thị trường khiến thanh khoản suy giảm. Khi dòng tiền chỉ tập trung vào một số cổ phiếu trụ hoặc một vài nhóm ngành riêng lẻ, cơ hội kiếm lợi nhuận ngắn hạn trở nên khó khăn hơn đối với phần đông nhà đầu tư. Điều này khiến một bộ phận nhà đầu tư lo ngại rủi ro giải ngân sai thời điểm, nhất là trong bối cảnh chỉ số vẫn neo ở vùng cao nhưng nhiều cổ phiếu đã điều chỉnh trước đó.

Ngoài ra, áp lực bán ròng của khối ngoại trong thời gian gần đây cũng phần nào ảnh hưởng đến tâm lý giao dịch. Trong phiên 25/5, khối ngoại tiếp tục bán ròng đột biến 2.094 tỷ đồng sau tuần "xả" hơn 6.400 tỷ trước đó. Khi nhà đầu tư nước ngoài liên tục rút vốn khỏi một số cổ phiếu lớn, lực cầu nội cần đủ mạnh để hấp thụ lượng cung này. Tuy nhiên, thanh khoản suy giảm cho thấy dòng tiền trong nước vẫn chưa thực sự sẵn sàng nhập cuộc mạnh ở vùng giá hiện tại.

Bên cạnh đó, thị trường cũng đang bước vào giai đoạn thiếu vắng thông tin hỗ trợ đủ mạnh. Mùa công bố kết quả kinh doanh quý 1 và mùa đại hội cổ đông thường niên phần lớn đã đi qua, trong khi các câu chuyện mới chưa thực sự rõ nét để kích hoạt dòng tiền quay trở lại mạnh mẽ. Trong bối cảnh đó, nhà đầu tư có xu hướng quan sát nhiều hơn là giải ngân quyết liệt.

Rủi ro điều chỉnh tiếp diễn

Góc nhìn thận trọng cũng được Chứng khoán MB (MBS) đề cập trong báo cáo mới đây. Theo MBS, nếu loại trừ tác động từ nhóm cổ phiếu Vingroup, chỉ số hiện chỉ tương đương vùng khoảng 1.776 điểm.

“Điều này cho thấy việc chỉ tham chiếu diễn biến của VN-Index để ra quyết định danh mục đã không còn nhiều ý nghĩa đối với nhà đầu tư trong vài tuần gần đây”, nhóm phân tích nhấn mạnh.

MBS đánh giá, sự thiếu đồng thuận giữa các nhóm ngành trong bối cảnh thị trường rơi vào “vùng trũng thông tin” là tín hiệu cảnh báo cho một nhịp điều chỉnh ngắn hạn. Khi chỉ số được nâng đỡ bởi một số cổ phiếu trụ đơn lẻ, trong khi phần lớn cổ phiếu chịu áp lực bán, rủi ro xuất hiện một nhịp điều chỉnh kỹ thuật là điều khó tránh khỏi.

“Nhịp điều chỉnh có thể giúp đưa mặt bằng định giá trở lại trạng thái cân bằng hơn. Trong kịch bản đó, thanh khoản nhiều khả năng sẽ giảm xuống và VN-Index có thể kiểm định lại vùng hỗ trợ tâm lý quanh 1.800 điểm”, báo cáo nêu rõ.

Về chiến lược giao dịch, MBS khuyến nghị nhà đầu tư chủ động chốt lời từng phần để đưa danh mục về trạng thái an toàn hơn. Đồng thời, nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng tiền mặt ở mức cao, qua đó sẵn sàng giải ngân khi thị trường chiết khấu về các vùng giá hấp dẫn hơn.

Tuy nhiên, ở góc nhìn trung và dài hạn, thanh khoản thị trường vẫn được kỳ vọng cải thiện nhờ một số động lực mới, đặc biệt là làn sóng IPO sắp tới.

Đây là lần đầu tiên các doanh nghiệp tiêu dùng quốc dân như Bách Hóa Xanh, Điện Máy Xanh, Highlands Coffee, Long Châu, Golden Gate, TH True Milk, DatVietVAC, F88,… đồng loạt lên sàn. Theo nhiều nhận định, đây vừa là cơ hội đa dạng hóa thị trường, cũng vừa là thử thách về sức hấp thụ.﻿

Ông Nguyễn Thế Minh, ﻿Giám đốc Ngân hàng đầu tư Chứng khoán An Bình (ABS) cho rằng tại Việt Nam, làn sóng IPO đã bắt đầu tăng tốc kể từ cuối năm 2025. Thị trường có thể đón nhận khoảng 50 tỷ USD giá trị doanh nghiệp IPO trong giai đoạn 2026–2028. Bên cạnh đó, làn sóng IPO nhóm doanh nghiệp Nhà nước cũng được dự báo sẽ sôi động trở lại, tương tự giai đoạn 2016–2019, qua đó thu hút mạnh hơn dòng vốn trong và ngoài nước.

“Việc bổ sung thêm nhiều nhóm cổ phiếu mới sẽ giúp gia tăng quy mô vốn hóa thị trường, sớm đạt mục tiêu vốn hóa/GDP trên 100%, đồng thời hỗ trợ thị trường chứng khoán Việt Nam cải thiện khả năng trụ hạng và hướng tới nâng hạng lên nhóm thị trường mới nổi của MSCI”, ông Minh cho hay.