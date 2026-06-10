Dragon Capital mua vào PC1

Theo báo cáo tháng 5 vừa công bố, danh mục cuối tháng 5 của Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Năng Động DC (DCDS) xuất hiện cổ phiếu PC1 với số lượng 2,99 triệu đơn vị, giá trị khoảng 58 tỷ, tương ứng giá bình quân khoảng 19.350 đồng/cp. Tỷ trọng trong danh mục đạt 0,91%. Trước đó tại thời điểm cuối tháng 4, mã này không có trong danh mục của quỹ.

Tính đến 31/5/2025, tổng giá trị danh mục đầu tư của DCDS đạt khoảng 6.342 tỷ đồng.

Trên thực tế, tại thời điểm cuối tháng 3/2026, PC1 vẫn xuất hiện trong danh mục quỹ thuộc Dragon Capital với số lượng 457 nghìn đơn vị, tương ứng tỷ trọng 0,2%. Tuy nhiên 1 tháng sau đó, tại báo cáo tháng 4, DCDS đã không còn nắm giữ bất kỳ cổ phiếu PC1 nào và đã xuất hiện trở lại tại thời điểm cuối tháng 5.

DCDS thành lập ngày 20/05/2004, với mục tiêu đầu tư là tìm kiếm lợi nhuận dài hạn từ tăng trưởng vốn gốc và thu nhập thông qua việc linh hoạt phân bổ giữa các nhóm cổ phiếu đa dạng ngành nghề, vốn hóa và chu kỳ.

Động thái giao dịch của DCDS trùng với giai đoạn PC1 có biến động nhân sự thượng tầng khi Chủ tịch PC1 Trịnh Văn Tuấn cùng 6 lãnh đạo khác bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra các hành vi “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “tham ô tài sản”.

Cổ phiếu PC1 theo đó đối diện áp lực bán tháo và phải trải qua một nhịp giảm mạnh. Từ mức đỉnh trên vùng 31.000 đồng/cp, thị giá lao dốc và chạm đáy 17.650 đồng/cp và đang hồi phục trở lại. Chốt phiên 9/6, giá PC1 đạt 19.150 đồng/cp.

PC1 được biết đến là một trong những doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực xây lắp điện tại Việt Nam. Theo báo cáo thường niên 2025, doanh nghiệp đang tham gia thi công nhiều dự án truyền tải điện quốc gia, từ vai trò tổng thầu EPC, PC, các công trình cấp điện áp 500kV cho tới loạt dự án có tính đặc thù cao như trạm GIS, dự án cấp điện ra đảo và các dự án cáp ngầm.

PC1 cũng là một trong những doanh nghiệp tư nhân đi nhanh trong làn sóng đầu tư năng lượng tái tạo. Đến nay, doanh nghiệp vận hành 7 nhà máy thủy điện và đang tiếp tục xây dựng thêm hai dự án mới tại Cao Bằng. Tổng công suất thủy điện đạt khoảng 212 MW với tổng vốn đầu tư hơn 6.800 tỷ đồng.

Ngoài Dragon Capital, vừa qua PC1 cũng đã đón nhóm cổ đông lớn mới liên quan tới một doanh nghiệp trên sàn chứng khoán - CTCP Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (mã CK: CII).

Cụ thể, Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư CII – công ty con của CII - đã mua gần 3,9 triệu cổ phiếu PC1 trong ngày 2/6, nâng số lượng cổ phiếu lên gần 6,4 triệu cổ phiếu (tương đương tỷ lệ 1,55%). Cùng với 17,35 triệu cổ phiếu PC1 mà CII đang nắm giữ, tổng số cổ phần nhóm CII sở hữu tại PC1 là hơn 23,7 triệu cổ phiếu (tương đương tỷ lệ 5,77%), qua đó chính thức trở thành cổ đông lớn tại PC1.﻿

Phía CII cho biết, quyết định đầu tư vào PC1 dựa trên cơ sở doanh nghiệp điện này đang sở hữu danh mục các dự án năng lượng hiện hữu bao gồm các dự án năng lượng mặt trời được hưởng theo giá FIT và các dự án sẽ đưa vào vận hành trong tương lai gần.

CII cho rằng đây là mảng hạ tầng thiết yếu, phù hợp với xu hướng phát triển năng lượng và nhu cầu tiêu thụ điện ngày càng tăng của nền kinh tế. Đồng thời, đây cũng là mảng hạ tầng mà CII đang thiếu và mong muốn đầu tư trong các năm qua. Khoản đầu tư vào PC1 đơn thuần là một khoản đầu tư tài chính và không có chủ trương tham gia vào các hoạt động của PC1, bao gồm nhưng không hạn chế: đề cử, ứng cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát của PC1.﻿

Ước tính theo giá đóng cửa cùng phiên giao dịch của cổ phiếu PC1, số tiền ﻿công ty con của CII đã chi ra vào khoảng 74 tỷ đồng.