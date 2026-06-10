Chuyện gì đây: Cổ phiếu tăng chưa từng có trong lịch sử, doanh nghiệp bất ngờ đề nghị cơ quan quản lý vào cuộc

Trong bối cảnh thị trường chung giao dịch giằng co và thiếu động lực bứt phá, cổ phiếu C32 của CTCP CIC39 lại nổi lên như một điểm sáng với chuỗi tăng giá ấn tượng. Trong phiên sáng 10/6, mã này tiếp tục tăng hết biên độ lên 19.250 đồng/cp, ghi nhận phiên tăng trần thứ 7 liên tiếp.

Cùng với đà tăng giá, thanh khoản của C32 cũng cải thiện đáng kể, với hàng trăm nghìn cổ phiếu được sang tay mỗi phiên, cao hơn nhiều so với mức chỉ vài nghìn đơn vị trước đó. Tính từ đầu tháng 4 đến nay, thị giá C32 đã tăng gần gấp đôi.

Trong văn bản giải trình, C32 cho biết từ cuối tháng 5 đến ngày 8/6/2026, cổ phiếu C32 đã có 9 phiên tăng trần liên tiếp, trong đó 4 phiên cuối tháng 5 và 5 phiên đầu tháng 6. Đây là diễn biến bất thường, chưa từng xảy ra trong lịch sử giao dịch của cổ phiếu này.

Theo doanh nghiệp, trong giai đoạn trên, C32 không phát sinh bất kỳ thông tin trọng yếu, sự kiện kinh doanh đột biến hay thay đổi đáng kể nào có thể lý giải cho đà tăng mạnh của cổ phiếu. Hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính và công tác quản trị điều hành vẫn diễn ra bình thường theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua.

C32 cho rằng diễn biến giá và thanh khoản cổ phiếu thời gian qua có nhiều dấu hiệu bất thường như khối lượng giao dịch tăng đột biến, giá cổ phiếu tăng mạnh trong thời gian ngắn dù không có thông tin hỗ trợ tương ứng, vượt ngoài biến động cung cầu thông thường của thị trường.

“ Không loại trừ khả năng xuất hiện hoạt động gom mua có tổ chức nhằm mục tiêu thâu tóm, gia tăng tỷ lệ sở hữu hoặc chi phối quyền kiểm soát công ty. Đồng thời, việc cổ phiếu tăng trần liên tiếp trong nhiều phiên cũng là dấu hiệu cần được cơ quan quản lý rà soát để xác định có hay không hành vi tạo cung cầu giả tạo hoặc các giao dịch vi phạm quy định của Luật Chứng khoán” , doanh nghiệp giải trình.

C32 khẳng định công ty không thực hiện, không chỉ đạo và không có bất kỳ tác động trực tiếp hay gián tiếp nào đến các giao dịch bất thường của cổ phiếu; đồng thời không có thông tin nội bộ hoặc thông tin trọng yếu chưa công bố có khả năng ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.

Để bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư và đảm bảo tính minh bạch của thị trường, C32 đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và HoSE khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ giao dịch cổ phiếu C32 trong giai đoạn từ tháng 5 đến ngày 8/6/2026; truy xuất dữ liệu giao dịch để xác định các tài khoản có liên quan, làm rõ dấu hiệu phối hợp giao dịch hoặc tạo cung cầu bất thường. Trường hợp phát hiện vi phạm, doanh nghiệp đề nghị cơ quan quản lý áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định.

Theo tìm hiểu, CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2 (C32) tiền thân là Công ty Kinh doanh Phát triển nhà Sông Bé, thành lập năm 1993. Năm 2007, C32 tiến hành chuyển đổi sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh nguyên vật liệu và thành phẩm; xây dựng; kinh doanh bất động sản; cung cấp dịch vụ và kinh doanh hàng hóa; kinh doanh lĩnh vực xây dựng.

Trong diễn biến liên quan, đầu tháng 6 C32 công bố thông tin về việc ông Lê Hùng Chiến xin thôi đảm nhiệm tất cả chức vụ bao gồm Thành viên HĐQT độc lập và Chủ tịch Uỷ ban Kiểm toán kể từ ngày 5/6/2026, nguyên nhân do điều kiện sinh hoạt trong gia đình và sức khoẻ không đủ đảm trách.

Trước đó, ông Chiến mới được ĐHĐCĐ bầu bổ sung vào vị trí Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2026-2030 từ ngày 21/4/2026, thay thế ông Đinh Văn Trọng bị miễn nhiệm. Thời gian đảm nhiệm vị trí này của ông Chiến chỉ mới kéo dài được hơn 1 tháng.