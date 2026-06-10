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LPBS sắp thay thế thành viên HĐQT độc lập

| | Thị trường chứng khoán

LPBS trình cổ đông miễn nhiệm chức danh Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Phạm Quang Hưng và bầu thay thế bà Phạm Thị Duyên.

Công ty CP Chứng khoán LPBank (LPBS) vừa thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong thời gian từ 8/6 đến 13h ngày 18/6/2026 với nội dung chính liên quan đến vấn đề nhân sự.

Theo đó, LPBS trình cổ đông miễn nhiệm chức danh Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Phạm Quang Hưng theo đơn từ nhiệm với lý do cá nhân. Được biết, ông Phạm Quang Hưng sinh năm 1983, mới gia nhập HĐQT công ty từ ĐHĐCĐ bất thường diễn ra vào ngày 03/02/2026.

Ứng viên dự kiến được bầu bổ sung là bà Phạm Thị Duyên, sinh năm 1983, trình độ Đại học chuyên ngành Luật kinh doanh.

Tính đến cuối quý I/2026, HĐQT LPBS có 8 thành viên với Chủ tịch Nguyễn Duy Khoa, Phó Chủ tịch Vũ Thanh Huệ. Cụ thể như sau:

LPBS sắp thay thế thành viên HĐQT độc lập - Ảnh 1.

Nguồn: LPBS

Bên cạnh vấn đề nhân sự, LPBS còn lấy ý kiến cổ đông về việc thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP).

Trong diễn biến khác, LPBS đang triển khai chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) với số lượng hơn 141,86 triệu cổ phiếu, tương đương 11,19% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Giá chào bán 30.000 đồng/cổ phiếu.

Cổ phiếu được phân phối thông qua tổ chức phát hành và 2 đại lý là Chứng khoán TP.HCM (HSC) và Chứng khoán VPBank (VPBankS).

Nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu 100 cổ phiếu, tối đa không quá 70,4 triệu cổ phiếu (tương đương 5% vốn điều lệ). Số lượng cổ phiếu IPO sẽ được tự do chuyển nhượng. Số lượng cổ phiếu chưa được phân phối hết trong đợt chào bán nếu có sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm.

Thời gian nhận đăng ký mua cổ phiếu: Từ ngày 18/5/2026 đến hết ngày 8/6/2026. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 11/6/2026 đến 16h ngày 15/6/2026.

Với hơn 4.256 tỷ đồng dự kiến huy động được, Chứng khoán LPBank sẽ phân bổ 45% để bổ sung vốn cho vay margin; 42,75% để bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư sản phẩm tài chính khác cụ thể là hợp đồng tiền gửi và chứng chỉ tiền gửi; 11,75% được bổ sung cho hoạt động tự doanh (trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu Chính phủ và cổ phiếu); 0,5% bổ sung nguồn vốn cho đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống an toàn.

Về cơ cấu cổ đông, hiện LPBS có 5 cổ đông lớn nắm giữ tổng cộng 58,68% vốn công ty. Sau đợt chào bán, 5 cổ đông lớn dự kiến giảm sở hữu còn tổng cộng 52, 77% vốn.

Theo Hà Ly

An ninh tiền tệ

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