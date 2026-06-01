FIFA kiếm bao nhiêu tiền từ mùa World Cup gần nhất?

Vòng Chung kết (VCK) World Cup 2026 chính thức khởi tranh tại 3 quốc gia gồm Mỹ, Canada và Mexico, với sự tham gia của 48 đội tuyển quốc gia, nhiều nhất trong lịch sử. Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm nay hữa hẹn sẽ mang đến những phút giây thăng hoa cho người hâm mộ “túc cầu giáo”, đồng thời đem về nguồn thu khổng lồ cho Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA).

Còn nhớ vào năm 2022 khi VCK World Cup lần đầu được tổ chức vào mùa đông tại Qatar, FIFA đã ghi nhận doanh thu trong năm lên đến 5,77 tỷ USD, mức cao nhất trong lịch sử tổ chức này và tăng 24% so với năm diễn ra kỳ World Cup trước đó. Theo báo cáo tài chính của FIFA, đây cũng là năm mang lại lợi nhuận lớn nhất trong chu kỳ bốn năm 2019-2022.

“ M ỏ vàng” từ bản quyền truyền hình

Theo cơ cấu doanh thu năm 2022, nguồn thu lớn nhất của FIFA đến từ bản quyền phát sóng truyền hình với 2,96 tỷ USD, chiếm 51%. Con số này cho thấy sức hút khổng lồ của World Cup đối với các đài truyền hình và nền tảng phát trực tuyến trên toàn cầu. Hàng tỷ khán giả theo dõi giải đấu khiến các nhà đài sẵn sàng chi những khoản tiền khổng lồ để sở hữu quyền phát sóng độc quyền.

Thực tế, trong cả chu kỳ 2019-2022, doanh thu từ bản quyền truyền hình đạt 3,43 tỷ USD, chiếm đến 45% tổng doanh thu của FIFA. Đây tiếp tục là nguồn thu lớn nhất và là nền tảng tài chính quan trọng nhất của tổ chức này.

Đứng thứ hai trong cơ cấu doanh thu là quyền tiếp thị, đạt 1,42 tỷ USD, tương đương 25% tổng doanh thu năm 2022.Khoản thu này đến từ các hợp đồng tài trợ với những thương hiệu toàn cầu như Coca-Cola, Adidas, Visa, Hyundai-Kia, Qatar Airways hay Budweiser. World Cup Qatar 2022 thu hút số lượng đối tác thương mại kỷ lục, giúp FIFA bán hết toàn bộ các gói tài trợ cao cấp dành cho giải đấu.

Với hàng tỷ lượt xem trên truyền hình và mạng xã hội, World Cup vẫn là một trong những nền tảng quảng bá thương hiệu hiệu quả nhất thế giới, chỉ đứng sau Thế vận hội Olympic về quy mô toàn cầu.

Nguồn thu lớn thứ ba trong năm của FIFA đến từ bán vé và các dịch vụ liên quan với 930 triệu USD, chiếm khoảng 16% doanh thu năm 2022. Theo FIFA, riêng World Cup Qatar 2022 đã bán được hơn 3,18 triệu vé, mang lại doanh thu 686 triệu USD. Tỷ lệ lấp đầy các sân vận động đạt trung bình 96,3%, cho thấy sức hút đặc biệt của kỳ World Cup đầu tiên được tổ chức tại Trung Đông. Ngoài ra, các gói dịch vụ cao cấp đóng góp thêm khoảng 243 triệu USD.

Ngoài ba nguồn thu chủ lực, FIFA còn thu được 270 triệu USD từ các hoạt động cấp phép thương mại, chiếm 5% doanh thu. Khoản tiền này đến từ việc bán quyền sử dụng thương hiệu World Cup trên các sản phẩm lưu niệm, đồ thể thao, thẻ sưu tập, trò chơi điện tử và nhiều mặt hàng khác. Những đối tác như Panini, Adidas hay các hãng sản xuất hàng lưu niệm toàn cầu đều phải trả phí bản quyền cho FIFA.

Bên cạnh đó, FIFA còn ghi nhận 120 triệu USD thu nhập khác và khoảng 60 triệu USD doanh thu khác, tương đương 3% tổng doanh thu năm 2022.

World Cup thực sự là “cỗ máy in tiền ” của FIFA

Có thể thấy, phần lớn nguồn thu của FIFA đến trực tiếp hoặc gián tiếp từ World Cup, từ bản quyền truyền hình, tài trợ, vé cho đến các hoạt động thương mại. Trong cả chu kỳ 2019-2022, các quyền thương mại liên quan đến World Cup Qatar đóng góp tới 6,31 tỷ USD, tương đương 83% tổng doanh thu của FIFA trong giai đoạn này. FIFA thậm chí gọi đây là kỳ World Cup có hiệu quả tài chính cao nhất trong lịch sử.

Nhờ thành công của World Cup Qatar 2022, FIFA đạt lợi nhuận ròng khoảng 2,37 tỷ USD trên doanh thu 5,769 tỷ USD trong năm 2022. Khoản lợi nhuận này đủ để bù đắp các năm trước đó trong chu kỳ 4 năm và giúp FIFA kết thúc giai đoạn 2019-2022 với lợi nhuận tích lũy hơn 1,18 tỷ USD cùng quỹ dự trữ gần 4 tỷ USD.

Những con số trên cho thấy World Cup không chỉ là ngày hội bóng đá mà còn là một trong những sản phẩm thương mại thành công nhất thế giới. Với việc World Cup 2026 sẽ mở rộng từ 32 lên 48 đội tuyển và số trận đấu tăng đáng kể, nhiều chuyên gia dự báo doanh thu của FIFA có thể tiếp tục lập kỷ lục mới, vượt xa những gì đã đạt được tại Qatar 2022.

Dù các sân vận động lớn hơn đáng kể so với Qatar 2022, nhu cầu vẫn vượt xa nguồn cung. FIFA nhận hơn 500 triệu yêu cầu mua vé trong khi chỉ có khoảng 7,1 triệu chỗ ngồi. Sự chênh lệch này giúp FIFA có quyền lực định giá rất lớn. Phần lớn vé được bán theo nhiều giai đoạn với giá tăng dần. Ngoài ra, FIFA cũng hưởng lợi từ hoạt động bán lại vé trên nền tảng chính thức.

FIFA dự báo chu kỳ kinh doanh kéo dài 4 năm, kết thúc bằng kỳ World Cup mùa Hè năm nay, sẽ mang lại doanh thu khoảng 13 tỷ USD. Trong đó, riêng giải đấu diễn ra tại Mỹ, Mexico và Canada, khai mạc vào ngày 11/6 tới, được kỳ vọng đóng góp tới 8,9 tỷ USD. Con số trên cao hơn 72% so với chu kỳ trước, kết thúc bằng World Cup Qatar 2022.