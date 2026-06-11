Một cổ phiếu ngân hàng được tự doanh CTCK "gom" mạnh trong phiên 11/6

Sau 2 phiên phục hồi nhẹ với thanh khoản thấp, thị trường đã có phiên giao dịch 11/6 trầm lắng dưới áp lực từ thị trường tài chính thế giới. Chỉ số chính biến động nhẹ trong phiên với áp lực gia tăng ở nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn. Kết phiên, VN-Index giảm 5,10 điểm (-0,28%) về mức 1.798,61 điểm. Giao dịch khối ngoại tiếp tục là điểm trừ khi bán ròng hơn 510 tỷ đồng.

Tự doanh CTCK mua ròng 34 tỷ đồng trên HOSE.

Cụ thể, cổ phiếu VPB được mua ròng mạnh nhất với giá trị 34 tỷ đồng. Theo sau là FUEVFVND (27 tỷ), TCB (24 tỷ), KDH (20 tỷ), VNM và MWG cùng đạt 17 tỷ đồng, VCB (13 tỷ), BSR (11 tỷ), FRT và HAH cùng ghi nhận mức 7 tỷ đồng.

Chiều ngược lại, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại HPG với giá trị -37 tỷ đồng, tiếp theo là MSN (-26 tỷ), CTG (-23 tỷ), ACB (-17 tỷ), STB (-14 tỷ) và FPT (-13 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng như EIB và VCG cùng ở mức -6 tỷ, VIB và MBB cùng ghi nhận -5 tỷ đồng.