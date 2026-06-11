Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một cổ phiếu ngân hàng được tự doanh CTCK "gom" mạnh trong phiên 11/6

| | Thị trường chứng khoán

Một cổ phiếu ngân hàng được tự doanh CTCK "gom" mạnh trong phiên 11/6

Tự doanh CTCK mua ròng 34 tỷ đồng trên HOSE.

Sau 2 phiên phục hồi nhẹ với thanh khoản thấp, thị trường đã có phiên giao dịch 11/6 trầm lắng dưới áp lực từ thị trường tài chính thế giới. Chỉ số chính biến động nhẹ trong phiên với áp lực gia tăng ở nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn. Kết phiên, VN-Index giảm 5,10 điểm (-0,28%) về mức 1.798,61 điểm. Giao dịch khối ngoại tiếp tục là điểm trừ khi bán ròng hơn 510 tỷ đồng.

Tự doanh CTCK mua ròng 34 tỷ đồng trên HOSE.

Cụ thể, cổ phiếu VPB được mua ròng mạnh nhất với giá trị 34 tỷ đồng. Theo sau là FUEVFVND (27 tỷ), TCB (24 tỷ), KDH (20 tỷ), VNM và MWG cùng đạt 17 tỷ đồng, VCB (13 tỷ), BSR (11 tỷ), FRT và HAH cùng ghi nhận mức 7 tỷ đồng.

Chiều ngược lại, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại HPG với giá trị -37 tỷ đồng, tiếp theo là MSN (-26 tỷ), CTG (-23 tỷ), ACB (-17 tỷ), STB (-14 tỷ) và FPT (-13 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng như EIB và VCG cùng ở mức -6 tỷ, VIB và MBB cùng ghi nhận -5 tỷ đồng.

PV

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Siêu dự án dầu khí 5 tỷ USD của Việt Nam sắp khởi động, một doanh nghiệp có thể thu đến 220 nghìn tỷ trong 5 năm tới

Siêu dự án dầu khí 5 tỷ USD của Việt Nam sắp khởi động, một doanh nghiệp có thể thu đến 220 nghìn tỷ trong 5 năm tới Nổi bật

Hơn 22 triệu cổ phiếu Vietjet phát hành 9 năm trước sắp được giao dịch

Hơn 22 triệu cổ phiếu Vietjet phát hành 9 năm trước sắp được giao dịch Nổi bật

Tập đoàn tỷ phú Phạm Nhật Vượng báo tin vui cho trẻ em đặc biệt ở Việt Nam

Tập đoàn tỷ phú Phạm Nhật Vượng báo tin vui cho trẻ em đặc biệt ở Việt Nam

18:45 , 11/06/2026
Loạt quy định mới về phát hành trái phiếu và trách nhiệm của doanh nghiệp

Loạt quy định mới về phát hành trái phiếu và trách nhiệm của doanh nghiệp

16:52 , 11/06/2026
Steve Jobs là ai?

Steve Jobs là ai?

16:27 , 11/06/2026
Phiên 11/5: Khối ngoại tiếp đà bán ròng hơn 500 tỷ đồng, cổ phiếu nào là tâm điểm "xả hàng"?

Phiên 11/5: Khối ngoại tiếp đà bán ròng hơn 500 tỷ đồng, cổ phiếu nào là tâm điểm "xả hàng"?

15:45 , 11/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên