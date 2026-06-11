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Phiên 11/5: Khối ngoại tiếp đà bán ròng hơn 500 tỷ đồng, cổ phiếu nào là tâm điểm "xả hàng"?

| | Thị trường chứng khoán

Phiên 11/5: Khối ngoại tiếp đà bán ròng hơn 500 tỷ đồng, cổ phiếu nào là tâm điểm "xả hàng"?

Chiều mua, cổ phiếu VNM được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với giá trị 30 tỷ đồng.

Thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua phiên giao dịch nhiều rung lắc trong ngày 11/6. Áp lực bán chiếm ưu thế trong phần lớn thời gian, tuy nhiên lực cầu cải thiện về cuối phiên giúp VN-Index thu hẹp đáng kể đà giảm, đóng cửa mất hơn 5 điểm và lùi về vùng 1.799 điểm.

Dù chỉ số hồi phục phần nào so với mức thấp trong phiên, thanh khoản tiếp tục là điểm trừ lớn. Giá trị khớp lệnh trên HoSE giảm sâu, chỉ đạt hơn 9.300 tỷ đồng, tiếp tục thiết lập mức thấp mới trong thời gian gần đây. Giao dịch khối ngoại tiếp tục là điểm trừ khi bán ròng hơn 510 tỷ đồng phiên hôm nay.

﻿Trên HoSE, khối ngoại bán ròng 505 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu VNM được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với giá trị 30 tỷ đồng. Xếp sau là KBC và GVR, cùng được mua ròng 13 tỷ đồng. Ngoài ra, nhà đầu tư nước ngoài cũng mua ròng SAB 10 tỷ đồng, VCK 9 tỷ đồng.

Chiều ngược lại, NVL chịu áp lực bán ròng mạnh nhất trên HoSE với giá trị 53 tỷ đồng. VHM và VIC cũng bị bán ròng lần lượt 48 tỷ đồng và 41 tỷ đồng. Một số cổ phiếu ngân hàng như TCB, VPB, HDB, EIB cũng nằm trong danh sách bị bán ròng mạnh.

Nguồn: Vietcap

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 5 tỷ đồng

Chiều mua, PVS là cổ phiếu được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với 13 tỷ đồng. PVI đứng thứ hai với giá trị mua ròng 8 tỷ đồng. Các mã VC3, MST và C69 cũng được mua ròng nhưng giá trị không lớn.

Ở chiều bán, IDC bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất trên HNX với giá trị 14 tỷ đồng. CEO cũng bị bán ròng 6 tỷ đồng. Ngoài ra, SHS, TNG, MBS, KSF lần lượt bị bán ròng 3 tỷ đồng, 2 tỷ đồng, 1 tỷ đồng và 0,9 tỷ đồng.

Nguồn: Vietcap

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng 4 tỷ đồng

Ở chiều mua, HNG dẫn đầu chiều mua ròng với giá trị 3,4 tỷ đồng. AIG cũng được mua ròng 2 tỷ đồng. Một số mã khác như HBC, GCF, F88, ACV, MSR, MML, LLM và CSI ghi nhận giá trị mua ròng không đáng kể.

Ngược lại, VGT là mã bị bán ròng mạnh nhất trên UPCoM với giá trị 6,9 tỷ đồng. ABB đứng sau với giá trị bán ròng 2,2 tỷ đồng. Các mã GDA, VNB, QNS và ALC cũng bị khối ngoại bán ròng nhẹ.

Nguồn: Vietcap

An Thái

markettimes.vn

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