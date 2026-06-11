Giá vàng Việt Nam lùi về sát thế giới, điều gì đang diễn ra?

Theo dữ liệu thị trường ngày 11/6, giá vàng thế giới giao ngay dao động quanh ngưỡng 4.108 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank khoảng 26.410 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 130,8 triệu đồng/lượng.

Trong nước, tính đến đầu giờ chiều, giá vàng miếng SJC được giao dịch quanh mức 131 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 136 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Như vậy, khoảng cách giữa giá vàng trong nước và thế giới chỉ còn khoảng 5 triệu đồng theo chiều bán ra (tương ứng chênh khoảng 4% so với thế giới) . Đây là diễn biến hiếm thấy trong nhiều năm trở lại đây. Trước đó, có những thời điểm trong giai đoạn 2024 đến quý 1/2026, giá vàng trong nước tăng thẳng đứng và có lúc khoảng cách so với giá vàng thế giới bị nới rộng lên mức kỷ lục hơn 30 triệu đồng/lượng.

Khoảng cách giữa giá vàng trong nước và thế giới bị thu hẹp đáng kể

Hiện tại, giá vàng trong nước lao dốc mạnh đưa khoảng cách chênh lệch với giá thế giới, vốn là bài toán gây đau đầu suốt thời gian dài, đang được thu hẹp một cách nhanh chóng, từ đó tiệm cận trạng thái liên thông vốn được xem là bình thường của thị trường vàng.

Khi giá vàng thế giới xuất hiện tín hiệu suy yếu, các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn trong nước buộc phải chủ động giảm sâu giá mua - bán nhằm giảm thiểu rủi ro. Người dân dừng mua đuổi, khiến phần "bong bóng" định giá dựa trên tâm lý dần bị xóa bỏ.

Có thể nói, thị trường vàng đang trải qua quá trình tái cân bằng sau giai đoạn tăng nóng kéo dài. Một trong những nguyên nhân nổi bật là việc tăng cường minh bạch hóa giao dịch, đẩy mạnh thanh tra nhằm ngăn chặn hiện tượng thao túng giá và kỳ vọng vào việc hình thành sàn giao dịch vàng quốc gia trong thời gian tới.

Bên cạnh yếu tố thị trường, những thay đổi về chính sách quản lý vàng cũng được xem là nguyên nhân quan trọng giúp thu hẹp khoảng cách giá. Nghị định 232/2025 có hiệu lực từ ngày 10/10/2025 đã chính thức chấm dứt cơ chế độc quyền vàng miếng. Cùng với Thông tư 34 hướng dẫn triển khai, từ đầu năm 2026, nhiều doanh nghiệp và tổ chức tín dụng đủ điều kiện đã được cấp phép nhập khẩu nguyên liệu và sản xuất vàng miếng, tạo ra môi trường cạnh tranh trực tiếp với thương hiệu SJC.

Song song với đó, NHNN linh hoạt nới lỏng các giới hạn kỹ thuật cho hệ thống ngân hàng thương mại. Cụ thể, cơ quan quản lý đã ban hành quy định điều chỉnh, nâng giới hạn trạng thái vàng lên mức 5% vốn tự có đối với các ngân hàng được phép sản xuất vàng miếng. Việc nâng giới hạn lên 5% cho phép các tổ chức tín dụng có dư địa lớn hơn để nắm giữ, giao dịch và cung ứng vàng ra thị trường khi cần thiết. NHNN cũng chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Công Thương và các lực lượng chức năng liên quan siết chặt kỷ luật thị trường vàng. Thị trường vàng đang dần quay trở lại trạng thái cân bằng tự nhiên, giảm thiểu tình trạng "vàng hóa" nền kinh tế cũng như hạn chế tối đa các rủi ro buôn lậu hay đầu cơ trục lợi.

Bên cạnh đó, việc thị trường ﻿vàng Việt Nam chưa liên thông với thị trường quốc tế trong thời gian dài trước đây chính là nguyên nhân gốc rễ tạo ra tình trạng chênh lệch giá bất hợp lý kéo dài nhiều năm.