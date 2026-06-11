Quỹ ngoại Phần Lan bán bớt cổ phiếu HDG của Hà Đô

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PYN Elite Fund- quỹ ngoại đến từ Phần Lan, vừa có báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu.

Cụ thể, ngày 3/6/2026, quỹ ngoại này đã bán ra 300.000 cổ phiếu HDG của Công ty CP Tập đoàn Hà Đô bằng phương thức giao dịch qua sàn, qua đó giảm sở hữu từ 37,14 triệu cổ phiếu (10,04%) về 36,84 triệu cổ phiếu (9,96%).

Trong một diễn biến khác, ngày 9/6/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông của Hà Đô thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu đợt 2 năm 2025.

Tỷ lệ thực hiện là 10:1; tương ứng người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới. Với tỷ lệ này, dự kiến Hà Đô sẽ phát hành thêm gần 37 triệu cổ phiếu trả cổ tức đợt 2 năm 2025. Cổ phiếu trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.

Nguồn vốn phát hành được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính được kiểm toán tại ngày 31/12/2025.

Nếu đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của Hà Đô sẽ tăng từ gần 3.700 tỷ đồng lên gần 4.070 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026, doanh thu thuần của doanh nghiệp ở mức gần 684 tỷ đồng, tăng 85 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Giá vốn bán hàng cũng tăng từ gần 198 tỷ đồng lên hơn 242 tỷ đồng; lợi nhuận gộp gần 442 tỷ đồng.

Đáng chú ý, chi phí tài chính cải thiện về gần 76 tỷ đồng; tuy nhiên chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng mạnh từ hơn 55 tỷ đồng lên hơn 258 tỷ đồng.

Chi phí tăng cao khiến lợi nhuận thuần giảm gần 1 nửa, về gần 131 tỷ đồng. Khấu trừ các khoản thuế, phí, Hà Đô báo lãi ròng quý I/2026 ở mức gần 104 tỷ đồng, giảm gần 50% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng cộng tài sản của doanh nghiệp đạt hơn 14.447 tỷ đồng, giảm 242 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm; chủ yếu là do Hà Đô giảm nợ phải trả từ 6.288 tỷ đồng về hơn 6.132 tỷ đồng.



