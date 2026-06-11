FPT Retail chốt ngày nhận cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 5%

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Công ty CP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail, MCK: FRT, sàn HoSE) đã có công bố thông tin bất thường về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025.

Theo đó, FPT Retail dự kiến trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5% (20:1, tức cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới). Với hơn 170,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến doanh nghiệp sẽ phát hành hơn 8,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức.

Số lượng cổ phần mới được phát hành để thực hiện việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu mà mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần lẻ thập phân sẽ được hủy bỏ.

Nguồn vốn phát hành từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2025 theo Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán của FPT Retail.

Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền là 30/6/2026.

Về tình hình kinh doanh, doanh thu thuần trong quý I/2026 ở mức gần 15.117 tỷ đồng, tăng 29,5% s với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 374 tỷ đồng, tăng gần 162 tỷ đồng, tương đương với mức tăng 76% so với quý I/2025.

Giải trình về kết quả này, phía FRT cho biết, động lực tăng trưởng lợi nhuận trong kỳ đến từ đóng góp tích cực của cả hai chuỗi kinh doanh. Trong đó, chuỗi FPT Long Châu tiếp tục là động lực tăng trưởng chính thông qua việc mở rộng mạng lưới chăm sóc sức khỏe có chọn lọc, tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả vận hành trên từng điểm phục vụ khách hàng.

Đối với chuỗi FPT Shop, hoạt động kinh doanh đã có sự cải thiện và từng bước ổn định hơn sau quá trình tái cấu trúc, với khả năng sinh lời được cải thiện như đã nêu trên, qua đó đóng góp tích cực vào việc nâng cao hiệu quả kinh doanh hợp nhất.

Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, đặc biệt là các yếu tố vĩ mô và địa chính trị trong Quý II/2026, kết quả kinh doanh có thể bị ảnh hưởng nhất định.



