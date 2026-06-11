CC1 chốt thời gian chào bán 100 triệu cổ phiếu riêng lẻ

Tổng Công ty Xây dựng Số 1- CTCP (MCK: CC1, sàn UPCoM) vừa thông qua việc triển khai phân phối cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Cụ thể, CC1 sẽ chào bán 100 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá 11.100 đồng/cổ phiếu. Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 15/6/2026 đến ngày 17/6/2026.

Theo các Nghị quyết của HĐQT được thông qua hồi tháng 1/2026, CC1 dự kiến chào bán số lượng cổ phiếu nêu trên cho 14 nhà đầu tư.

Trong đó, cổ đông lớn là Công ty Cổ phần CC1 - Holdings dự kiến được phân phối nhiều nhất với 10 triệu cổ phiếu; cổ đông lớn Nguyễn Văn Huấn cũng dự mua 5 triệu cổ phiếu CC1.

Ngoài ra, ông Lê Bảo Anh- Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của CC1 cũng dự mua 8 triệu cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu lần này.

Nguồn: CC1

Tổng số tiền CC1 dự kiến huy động từ đợt chào bán là 1.110 tỷ đồng sẽ được dùng để đầu tư vào các dự án hạ tầng theo phương thức đầu tư đối tác công tư (PPP), trong đó CC1 là thành viên của liên danh thực hiện dự án.

Cụ thể, CC1 sẽ dùng 849,15 tỷ đồng để góp vốn vào Công ty TNHH Đầu tư cầu Cát Lái để thực hiện đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cầu Cát Lái; còn lại 260,85 tỷ đồng sẽ góp vốn vào Công ty TNHH Đầu tư cầu Long Hưng để thực hiện đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2).

Nếu đợt chào bán thành công, tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của CC1 sẽ tăng từ hơn 397,9 triệu cổ phiếu lên hơn 497,9 triệu cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ tăng từ hơn 3.979 tỷ đồng lên hơn 4.979 tỷ đồng.

Trong một diễn biến khác, ngày 30/6/2026 tới đây, CC1 sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026.

Cuộc họp dự kiến tổ chức vào ngày 30/7/2026 bằng hình thức trực tuyến (online) để tạo điều kiện cho cổ đông ở xa, địa điểm tổ chức tại trụ sở của CC1.

Nội dung họp nhằm thông qua các tài liệu gồm Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 và định hướng kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031; Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán nhiệm kỳ 2021-2026 và định hướng kế hoạch nhiệm kỳ 2026-2031; Báo cáo của ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025.

Đồng thời, doanh nghiệp sẽ trình cổ đông thông qua các tờ trình gồm phê duyệt BCTC năm 2025 đã được kiểm toán; phương án phân phối Lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025; kế hoạch kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2026; báo cáo thù lao thành viên HĐQT, tiên lương Người quản lý năm 2025 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT năm 2026; lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2026; bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 và các nội dung khác theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ.



