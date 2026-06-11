Cổ đông lớn LHC tăng sở hữu trước khi doanh nghiệp gấp đôi vốn điều lệ, đón đầu làn sóng đầu tư công

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) mới đây đã thông báo nhận được hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng (mã LHC) theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Theo kế hoạch, LHC sẽ phát hành 14,4 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ phát hành đạt 100% (cổ đông sở hữu một cổ phiếu được nhận thêm một cổ phiếu mới). Thời gian thực hiện dự kiến bắt đầu từ quý 2/2026 sau khi UBCKNN chấp thuận. Nếu thực hiện thành công, vốn điều lệ của LHC sẽ tăng gấp đôi, từ 144 tỷ đồng lên 288 tỷ đồng.

Thời gian gần đây, các cổ đông lớn, người có liên quan tại LHC liên tục có động thái tăng sở hữu tại doanh nghiệp. Mới nhất, vào trung tuần tháng 5, bà Phạm Thị Thanh Hương - vợ Chủ tịch HĐQT LHC Lê Đình Hiển đã mua thêm 23.800 cổ phiếu để nâng tỷ lệ sở hữu lên 3,67%. Trong khi đó, ông Hiển đang trực tiếp nắm giữ hơn 1 triệu cổ phiếu LHC, tỷ lệ 7,44%.

Cùng thời điểm, nhóm cổ đông liên quan đến ông Bùi Hữu Quỳnh, Chủ tịch CTCP Phước Hoà - cổ đông lớn tại LHC cũng đã mua thêm lượng lớn cổ phiếu. Trong 2 ngày 19-20/5, 2 pháp nhân là CTCP Best Farm và CTCP Năng lượng Phú Giáo đã mua thêm tổng cộng hơn 750.000 cổ phiếu LHC, qua đó nâng tổng tỷ lệ sở hữu của cả nhóm từ 15,15% lên 20,36%.

Tối ưu nguồn vốn , sẵn sàng đón đầu làn sóng đầu tư công

Việc tăng vốn kịp thời sẽ giúp LHC có nguồn lực nắm bắt những có hội lớn từ làn sóng đầu tư công, đặc biệt vào những tháng cao điểm cuối năm. Tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2026, ban lãnh đạo Thủy lợi Lâm Đồng xác định bài toán tối ưu nguồn vốn chính là thách thức lớn nhất trong giai đoạn hiện tại.

Ngay trong quý 2/2026, công ty cần thu xếp khoảng 165 tỷ đồng để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm tại CTCP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng (mã LBM) - đơn vị thành viên do Thủy lợi Lâm Đồng sở hữu gần 65% vốn. Do áp lực về dòng tiền, việc đầu tư mở rộng sang các mảng kinh doanh mới được doanh nghiệp đánh giá cẩn trọng.

Trọng tâm hoạt động của Thủy lợi Lâm Đồng tiếp tục đặt vào lĩnh vực cung cấp vật liệu và thi công hạ tầng giao thông. Công ty đang theo sát tiến độ hàng loạt dự án hạ tầng lớn trong khu vực như tuyến cao tốc Dầu Giây - Tân Phú - Liên Khương, cao tốc Nha Trang - Đà Lạt, dự án cải tạo Quốc lộ 28 đoạn Gia Nghĩa - Di Linh - Phan Thiết và công trình nâng cấp sân bay Liên Khương.

Từ đầu năm ngoái, LHC đã trúng thầu nhiều mỏ cát, đá – nguyên vật liệu quan trọng trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Điều này doanh nghiệp giúp tự chủ nguồn cung vật liệu, giảm tối đa chi phí vận chuyển, và tạo vị thế độc quyền cung ứng cho các dự án hạ tầng và đầu tư công trọng điểm tại khu vực Miền Trung - Tây Nguyên.

Với vị thế cung cấp chuỗi vật liệu bê tông, đá và cát trong bán kính vận chuyển tối ưu 50km, doanh nghiệp sẵn sàng đáp ứng khối lượng lớn nguyên vật liệu ngay khi các điểm nghẽn mặt bằng được tháo gỡ. Ở lĩnh vực xây dựng dân dụng, công ty cũng theo dõi sát dự thảo dự án trụ sở mới của tỉnh và định hướng phát triển vùng công nghệ cao tại cao nguyên Di Linh.