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Chứng khoán Xuân Thiện thay Chủ tịch HĐQT

| | Thị trường chứng khoán

Ông Nguyễn Nam Hưng được bầu làm Chủ tịch HĐQT Chứng khoán Xuân Thiện thay ông Lê Huy Dũng kể từ ngày 11/6.

Công ty CP Chứng khoán Xuân Thiện (XTSC) vừa công bố nghị quyết về việc bầu thay thế Chủ tịch HĐQT.

Theo đó, công ty miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Lê Huy Dũng kể từ ngày 11/6. Dù vậy, ông Dũng vẫn được giữ nguyên tư cách Thành viên HĐQT.

Thay vào đó, ông Nguyễn Nam Hưng được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 kể từ ngày 11/6. Ông Nguyễn Nam Hưng mới được bầu vào HĐQT Chứng khoán Xuân Thiện tại ĐHĐCĐ thường niên hồi cuối tháng 4 vừa qua.

Được biết, ông Nguyễn Nam Hưng sinh năm 1981, có trình độ Cử nhân Luật và đảm nhiệm vai trò Giám đốc Điều hành XTSC từ tháng 12/2025.

Hiện cơ cấu HĐQT của Chứng khoán Xuân Thiện gồm 6 thành viên trong đó: Chủ tịch Nguyễn Nam Hưng, các thành viên là ông Lê Huy Dũng, ông Nguyễn Đức Toàn, ông Phạm Văn Tuất, bà Thái Kiều Hương và ông Hồ Ngọc Bạch.

Chứng khoán Xuân Thiện thay Chủ tịch HĐQT - Ảnh 1.

ĐHĐCĐ thường niên 2026 của XTSC cũng thông qua kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 130 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 80 tỷ đồng, cao hơn nhiều lần so với kết quả năm 2025.

Thực tế, công ty đặt mục tiêu rất cao cho năm 2025, gồm 179 tỷ đồng doanh thu và 70 tỷ đồng lợi nhuận, nhưng chỉ thực hiện lần lượt gần 12% và hơn 3%.

Về hoạt động kinh doanh trong quý I/2026, Chứng khoán Xuân Thiện ghi nhận tổng doanh thu 15,8 tỷ đồng, gấp 7 lần so với cùng kỳ năm trước. Qua đó, lợi nhuận trước thuế đảo chiều từ âm 1,6 tỷ đồng của kỳ trước thành 7,6 tỷ đồng. Theo giải trình, doanh thu tăng do công ty được bổ sung nguồn vốn chủ sở hữu và tối ưu sử dụng nguồn vốn để tăng thu nhập.

Chứng khoán Xuân Thiện tiền thân là Chứng khoán Sen Vàng. Tại ĐHĐCĐ thường niên vào cuối tháng 6/2025, doanh nghiệp chính thức đổi tên thành Chứng khoán Xuân Thiện.

Tính đến ngày 31/12/2025, ông Nguyễn Văn Thiện - Chủ tịch Tập đoàn Xuân Thiện, nắm giữ gần 36,6 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 24,65% vốn Chứng khoán Xuân Thiện.

Ngoài ra, công ty chứng khoán này còn có 3 cổ đông lớn khác là các cá nhân gồm bà Thái Kiều Hương (9,88%), ông Hồ Ngọc Bạch (4,89%) và ông Nguyễn Tấn Dũng (20%). Trong đó, bà Thái Kiều Hương và ông Hồ Ngọc Bạch hiện đều là Thành viên HĐQT XTSC.


An Thái

An Ninh Tiền Tệ

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