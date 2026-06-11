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Không phải vàng, một kim loại quý đang lao dốc mạnh, quỹ lớn nhất thế giới có động thái mới

| | Thị trường chứng khoán

Không phải vàng, một kim loại quý đang lao dốc mạnh, quỹ lớn nhất thế giới có động thái mới

Theo nhiều nhận định, việc giá bạc đóng cửa ở mức thấp nhất cho thấy đợt điều chỉnh này có thể cần thêm thời gian để ổn định.

Theo dữ liệu từ Muavangbac.vn, quỹ bạc lớn nhất thế giới iShares Silver Trust (SLV) tiếp tục bán ròng hơn 7 tấn bạc trong phiên 10/6. Sau 2 phiên bán ròng gần 34 tấn, hiện quỹ SLV đang nắm giữ 15.030 tấn bạc.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX (Mỹ), bạc đang chứng kiến chuỗi phiên điều chỉnh mạnh. Đóng cửa ngày 10/6, giá bạc thế giới giảm gần 3% xuống sát mốc 63 USD/ounce, thấp nhất trong vòng nửa năm qua. Toàn bộ thành quả của con sóng tăng giá trong quý 1 đã "bay sạch".

Theo nhiều nhận định, việc giá bạc đóng cửa ở mức thấp nhất trong phiên 10/6 cho thấy đợt điều chỉnh này có thể cần thêm thời gian để ổn định.

Giá bạc suy yếu nhanh chóng do lạm phát tháng 5 duy trì ở mức trên 4%, lợi suất trái phiếu kho bạc vẫn ở mức cao và căng thẳng Mỹ-Iran tiếp tục gây áp lực lên rủi ro năng lượng trong bối cảnh kinh tế vĩ mô. ﻿

Cụ thể, chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,5% so với tháng trước, thấp hơn mức tăng 0,6% của tháng 4, nhưng CPI hàng năm vẫn tăng lên 4,2% từ mức 3,8% trước đó. CPI lõi tăng 0,2% so với tháng trước và tăng 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, giá năng lượng tăng 3,9% trong tháng 5 và cao hơn 23,5% so với cùng kỳ.

Những con số này cho thấy lạm phát tại Mỹ vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% của Fed. Điều này làm gia tăng lo ngại rằng Fed sẽ phải duy trì lãi suất cao trong thời gian dài hơn, thậm chí có thể tiếp tục cứng rắn nếu áp lực giá cả chưa hạ nhiệt. Với bạc, đây là yếu tố bất lợi do lãi suất cao làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ các kim loại quý không sinh lời.

Bên cạnh yếu tố lạm phát, căng thẳng tại Trung Đông cũng tiếp tục gây biến động cho thị trường hàng hóa. Diễn biến quanh Iran và khu vực vùng Vịnh làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu, qua đó đẩy giá năng lượng tăng. Tuy nhiên, thay vì hỗ trợ bạc như một tài sản trú ẩn, giá dầu cao lại khiến thị trường lo ngại lạm phát dai dẳng hơn và kéo theo rủi ro lãi suất cao kéo dài.

Trong bối cảnh đó, thị trường bạc đang chịu sức ép kép: vừa bị ảnh hưởng bởi kỳ vọng lãi suất cao, vừa chịu tác động từ tâm lý thận trọng trên thị trường hàng hóa. Đây cũng là lý do khiến dòng tiền vào kim loại quý chưa thực sự cải thiện, bất chấp những lo ngại địa chính trị vẫn hiện hữu.

Ngọc Ly

Nhịp sống thị trường

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