Nhóm quỹ ngoại muốn gom thêm gần 20,5 triệu cổ phiếu REE

Platinum Victory PTE vừa có thông báo về gửi UBCKNN, Sở GDCK TP.HCM (HoSE) và Công ty CP Cơ điện lạnh (REE) về giao dịch cổ phiếu củ người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

Theo đó, nhóm quỹ ngoại này đăng ký mua thêm gần 20,5 triệu cổ phiếu REE trong khoảng thời gian từ 15/6-14/7 bằng phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh trên sàn.

Nếu mua vào thành công như đăng ký, Platinum Victory PTE sẽ nâng sở hữu từ gần 259,8 triệu cổ phần (41,7%) lên hơn 280,2 triệu cổ phần (44,99%).

Trong một diễn biến khác, REE mới công bố Nghị quyết của HĐQT thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP).

Cụ thể, REE dự kiến phát hành 500.000 cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho các đối tượng được nêu chi tiết trong Quy chế Chương trình ESOP-2025 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2025 ngày 31/3/2026 thông qua.

Trong số những người lao động tham gia chương trình ESOP đợt này có 1 nhân viên quản lý là người nước ngoài. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành cho nhân viên quản lý là người nước ngoài là 4.000 cổ phiếu, chiếm 0,8% trong tổng số 500.000 cổ phiếu phát hành, nên vẫn đảm bảo quy định của pháp luật về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

Số tiền thu được từ Chương trình ESOP-2025 dự kiến để bổ sung nguồn vốn kinh doanh của công ty. Thời gian thực hiện sau khi nhận được văn bản của UBCKNN về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của công ty.

Mục đích phát hành nhằm thúc đấy hiệu suất làm việc của đội ngũ quản lý chủ chốt của nhóm công ty, đồng thời thúc đẩy sự gắn kết với hiệu quả hoạt động và sự phát triển bền vững lâu dài của công ty.

Quyền mua cổ phiếu không được chuyển nhượng. Số cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng 3 năm kể từ ngày kết thúc đợt bán cổ phiếu này và giải tỏa dần theo lộ trình: 30% số cổ phiếu được tự do chuyển nhượng sau 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán; 30% số cổ phiếu được tự do chuyển nhượng sau 2 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán và 40% số cổ phiếu được tự do chuyển nhượng sau 3 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Trước đó, REE đã hoàn tất phân phối hơn 81,2 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện quyền 100:15 (15%), tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới. Ngày chuyển giao cổ phiếu dự kiến trong tháng 6/2025.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá là gần 812,5 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty. Cổ phiếu mới không bị hạn chế chuyển nhượng. Sau đợt phát hành này, vốn điều lệ của REE tăng từ gần 5.416,6 tỷ đồng lên mức gần 6.229 tỷ đồng.

Ngoài cổ tức bằng cổ phiếu, REE cũng chi trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%. Ngày 3/4/2026, REE đã chi gần 541,7 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức cho cổ đông.



