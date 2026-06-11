Lấy ý kiến cổ đông, Phát Đạt thêm bước tiến vào Thu Thiem Eco Smart City

Theo tài liệu vừa được công bố sáng 11/5/2026, HĐQT Phát Đạt trình cổ đông xem xét và thông qua phương án mua phần vốn góp tại LOTTE PROPERTIES HCMC CO., LTD. với giá trị giao dịch dự kiến khoảng 10.400 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ sở hữu khoảng 35% tại dự án. Đây là giao dịch có quy mô lớn, thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định hiện hành.

Như vậy, sau nhiều thông tin mang tính suy đoán, đây là lần đầu tiên thị trường đã có thể nhìn thấy một lộ trình và giá trị cụ thể của khoản đầu tư dự kiến của Phát Đạt vào Thu Thiem Eco Smart City.

Sau ký kết MoU, Phát Đạt đã liên tiếp công bố các giao dịch chuyển nhượng dự án như Serenity hay Thuận An 2. Các giao dịch này được nhìn nhận là quá trình tối ưu hóa danh mục đầu tư và tạo lập nguồn lực cho giai đoạn phát triển mới theo chiến lược Phát Đạt đã công bố, đặc biệt là mũi chiến lược hướng về lõi đô thị TP.HCM.

Trong một số phản hồi, giới quan sát và đầu tư đánh giá đây là tín hiệu cho thấy Phát Đạt đang từng bước chuyển dịch từ giai đoạn tái cấu trúc sang giai đoạn chuẩn bị cho những mục tiêu tăng trưởng mới với sự chuẩn bị khá tốt. Các tính toán trong sắp xếp lại dự án và nguồn lực cho thấy Công ty đang có sự chủ động cao.

Diễn biến của thị trường bất động sản hiện cho thấy nhiều dòng vốn lớn vẫn đang tập trung vào các dự án có vị trí chiến lược, đặc biệt là vùng lõi đô thị mới của TP.HCM như khu vực Thủ Thiêm. Khả năng tham gia vào một đại dự án có vai trò và triển vọng cao như Thu Thiem Eco Smart City được xem là cơ hội có ý nghĩa đặc biệt để thay đổi vị thế và quỹ đạo tăng trưởng của các doanh nghiệp nội địa như Phát Đạt trong giai đoạn tới.