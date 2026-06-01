Một Gen Z giàu hơn cả ông Trương Gia Bình, Bùi Thành Nhơn trên sàn chứng khoán

Thị trường chứng khoán những năm gần đây đã chứng kiến những gương mặt trẻ tuổi thuộc thế hệ “Gen Z” sở hữu khối tài sản hàng nghìn tỷ đến hàng chục nghìn tỷ. Nhờ bệ phóng vững chắc từ gia đình đứng đầu các doanh nghiệp, ngân hàng lớn, không có gì khó hiểu khi có những người chỉ vừa rời ghế nhà trường không lâu đã sở hữu khối tài sản trị giá hàng chục nghìn tỷ.

Điển hình trong số này là Hồ Thủy Anh (sinh năm 2001) - ái nữ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Techcombank Hồ Hùng Anh. Theo thống kê tính đến hiện tại, giá trị tài sản chứng khoán của cô ước đạt 10.700 tỷ đồng.

Đáng chú ý, khối tài sản khổng lồ này giúp cô gái trẻ vượt qua hàng loạt "lão tướng" kỳ cựu trên thương trường như Chủ tịch FPT Trương Gia Bình, Chủ tịch Nova Holding kiêm nhà sáng lập Novaland Bùi Thành Nhơn, hay Chủ tịch HĐQT Gelex Nguyễn Văn Tuấn. Dù nắm giữ lượng lớn cổ phần, Hồ Thủy Anh hiện vẫn chưa trực tiếp tham gia điều hành hay đảm nhận vị trí quản trị cốt lõi nào tại nhà băng này.

Hành trình tích lũy tài sản của ái nữ nhà Techcombank được ghi dấu bằng những thương vụ gom cổ phiếu giá trị "khủng". Tháng 7/2021, cô đánh dấu bước ngoặt đầu tư khi chi hơn 1.100 tỷ đồng để mua vào gần 22,5 triệu cổ phiếu TCB.

Đến cuối năm 2023, Hồ Thủy Anh tiếp tục giải ngân khoảng 2.100 tỷ đồng, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu tại ngân hàng từ mức dưới 3% lên xấp xỉ 4,9%. Với những bước đi này, vào thời điểm cuối năm 2024, cô chính thức ghi tên mình vào top 12 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt. Ở tuổi 23, cô cũng là nhân vật trẻ tuổi nhất góp mặt trong bảng xếp hạng danh giá này.

Không riêng Thủy Anh, các anh chị em trong gia đình cũng sở hữu lượng cổ phần đáng nể. Cụ thể, ông Hồ Anh Minh và bà Hồ Minh Anh đều đang nắm giữ trên 1% vốn điều lệ của Techcombank.

Đặc biệt, người anh trai sinh năm 1995 – Hồ Anh Minh hiện đứng tên khoảng 344 triệu cổ phiếu TCB (tương đương 4,87% vốn điều lệ). Bên cạnh đó, ông Minh đang đảm nhiệm chiếc ghế Tổng giám đốc Masterise Group, đồng thời sở hữu hơn 10% cổ phần tại One Mount Group – hệ sinh thái công nghệ do Vingroup và Techcombank đồng sáng lập.

Xu hướng chuyển giao tài sản cho thế hệ kế cận đang ngày một rõ nét. Bên cạnh các người con của Chủ tịch Techcombank, giới đầu tư thời gian qua cũng liên tục chứng kiến sự xuất hiện của những người thừa kế sáng giá khác như ông Nguyễn Phước Hùng Anh Victor (con trai tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo) hay ông Nguyễn Xuân Thái (con trai doanh nhân Nguyễn Đức Thụy).