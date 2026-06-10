Hơn 22 triệu cổ phiếu Vietjet phát hành 9 năm trước sắp được giao dịch

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa có thông báo về việc giao dịch chứng khoán thay đổi đăng ký niêm yết đối với cổ phiếu VJC của CTCP Hàng không Vietjet.

Theo đó, hơn 22,38 triệu cổ phiếu VJC sẽ chính thức được giao dịch trên HoSE từ ngày 15/6/2026. Đây là lượng cổ phiếu thay đổi đăng ký niêm yết do Vietjet phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư.

Sau thay đổi, tổng số lượng cổ phiếu VJC niêm yết trên HoSE tăng lên hơn 591,6 triệu cổ phiếu. Tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, giá trị chứng khoán niêm yết đạt hơn 5.916 tỷ đồng.

Đáng chú ý, hơn 22,38 triệu cổ phiếu VJC nói trên là lượng cổ phiếu Vietjet đã phát hành riêng lẻ từ năm 2017 cho Công ty TNHH Đầu tư Hướng Dương Sunny.

Sau đợt IPO đầu tiên, vào giữa năm 2017, Vietjet đã chào bán riêng lẻ hơn 22,38 triệu cổ phiếu, tương đương 7,46% số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm đó, cho Hướng Dương Sunny với giá 84.600 đồng/cổ phiếu. Tổng số tiền thu về sau đợt phát hành đạt hơn 1.894 tỷ đồng.

Toàn bộ số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn tất phát hành. Đợt phát hành riêng lẻ khi đó giúp vốn điều lệ của Vietjet tăng từ 3.000 tỷ đồng lên hơn 3.224 tỷ đồng.

Hướng Dương Sunny là doanh nghiệp do bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch HĐQT Vietjet, sở hữu 100% vốn. Công ty này hiện là cổ đông lớn nhất tại Vietjet, nắm giữ 26,16% vốn điều lệ. Trong khi đó, cá nhân bà Thảo đang sở hữu 8% cổ phần VJC.

Vietjet sắp phát hành hơn 177 triệu cổ phiếu trả cổ tức

Ở một diễn biến khác, mới đây, ﻿Vietjet thông báo ngày 17/6 tới sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu.



Theo đó, Vietjet sẽ phát hành 177,48 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền 100:30, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 30 cổ phiếu mới. Cổ phiếu trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.

Sau khi hoàn tất đợt chia cổ tức này, Vietjet sẽ tăng vốn điều lệ từ 5.916 tỷ đồng lên gần 7.691 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh trong quý I/2026, Vietjet đạt doanh thu hợp nhất 21.021 tỷ đồng, tăng 17,1% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.142 tỷ đồng, tăng 36,5%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 1.023 tỷ đồng, tăng mạnh 59,6%.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của Vietjet đạt 143.534 tỷ đồng. Các chỉ số tài chính duy trì trong ngưỡng an toàn của ngành, với tỷ lệ nợ vay ròng trên vốn chủ sở hữu ở mức 2,1 lần và hệ số thanh khoản đạt 1,5 lần.

Trong 3 tháng đầu năm, Vietjet vận chuyển 7,2 triệu lượt khách, tăng 5,1% so với cùng kỳ; thực hiện 39.903 chuyến bay, tăng 3,3%; vận chuyển 23.344 tấn hàng hóa.

Trên thị trường, chốt phiên giao dịch 10/6, cổ phiếu VJC bật tăng gần 2% lên mốc 182.000 đồng/cp, vốn hoá thị trường đạt gần 108.000 tỷ đồng.