Phiên 10/6: Khối ngoại bán ròng hơn 500 tỷ đồng, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?

Lực kéo từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, VN-Index tăng điểm trong phiên 10/6. VN-Index tăng gần 11 điểm lên 1.803 điểm. Thanh khoản vẫn neo ở mức thấp với giá trị khớp lệnh trên HoSE chỉ đạt 10.700 tỷ đồng. Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 536 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 579 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu VJC được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 46 tỷ đồng. Theo sau, CII và MWG là mã tiếp theo được gom mạnh 38 và 30 tỷ đồng.

(Nguồn Vietcap)

Ở chiều ngược lại, MBB dẫn đầu danh sách bị bán ròng với 88 tỷ đồng. Theo sau là VPB và SSI, lần lượt bị bán ròng 52 tỷ đồng và 50 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 33 tỷ đồng

Tại chiều mua, PVS được mua ròng mạnh nhất với giá 17 tỷ đồng. Bên cạnh đó, IDC xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 8 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng SHS, VC3, PVI.

(Nguồn Vietcap)

Chiều ngược lại, TNG là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị 2 tỷ đồng; theo sau MBS bị bán 1,3 tỷ, CEO, DXP, KSF bị bán từ vài tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại mua ròng 10 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu F88 được khối ngoại mua 7 tỷ đồng. Theo sau, QNS và ACV cũng được mua ròng mỗi mã vài trăm triệu đồng.

(Nguồn Vietcap)

Ngược chiều, MSR bị khối ngoại bán ròng 9 tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại , VPR, VEA, , ,...